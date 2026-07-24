В Белгородской области за сутки 36 человек пострадали при атаках ВСУ

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина, он на стационарном лечении в областной больнице. В Шебекино при детонации дрона на предприятии пострадала местная жительница, которая будет доставлена в горбольницу № 2 Белгорода. Также при отражении атаки ранен боец «Орлана», он на амбулаторном лечении. Повреждены МКД, социальные объекты, предприятие, автобус и автомобили. В селе Большетроицкое огнем уничтожена хозпостройка.