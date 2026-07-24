10 самых ядовитых змей в мире

Змеи — это позвоночные из класса рептилий, которые могут жить как на суше, так и в воде. Свыше 3 тыс. из них — ядовитые, а некоторые — практически не опасны для человека. РБК Life рассказывает о десяти самых ядовитых змеях, где они живут и могут ли нападать на людей.
Содержание.
Тайпан Маккоя.
Восточная коричневая змея.
Морская змея Дюбуа.
Прибрежный тайпан.
Желтобрюхая морская змея.
Южнокитайский многополосый крайт.
Чернополосая морская змея.
Носатая энгидрина.
Тигровая змея.
Филиппинская кобра.
Рейтинг составлен на основе показателя SC LD50 (subcutaneous LD50) — дозы яда, вызывающей гибель 50% лабораторных животных при подкожном введении. Чем ниже значение LD50, тем токсичнее считается яд. Значения могут незначительно различаться в зависимости от популяции змеи и методики исследования. Мы опирались на рейтинг самых ядовитых змей из базы данных snakeDB, которую создал ИТ-специалист и любитель змей Саша Штайнхофф [1]. Змеи в рейтинге расположены по уровню токсичности яда: от большего к меньшему.
1. Тайпан Маккоя.
Тайпан Маккоя.
(Фото: Ken Griffiths / Shutterstock / FOTODOM).
Научное название: Oxyuranus microlepidotus.
Средняя летальная доза: 0,025 мг/кг.
Тайпан Маккоя (также внутренний тайпан) — это самая ядовитая змея в мире по уровню токсичности яда. При этом ее не считают наиболее опасной для человека из-за скрытного образа жизни и отдаленного ареала обитания [2]. На 2024 год известно о всего 11 зарегистрированных случаев укуса, при этом большинство пострадавших — профессиональные дрессировщики змей.
Тайпан Маккоя — эндемик Австралии. Он обитает в засушливых центральных районах страны: в юго-западной части штата Квинсленд и на северо-востоке Южной Австралии. Тайпана можно увидеть на глинистых и суглинистых почвах пойм, каменистых равнинах, в дюнах и скалах. Он также скрывается в трещинах, щелях и норах млекопитающих. Средняя длина змеи составляет 2 м, зарегистрированный максимум — 2,5 м. Чтобы регулировать температуру тела в разные сезоны, тайпан меняет окрас: зимой он темнеет, а летом светлеет.
Основная пища тайпана — длинношерстные крысы, завезенные домовые мыши и маленькие сумчатые животные, которых он загоняет в нору или трещину. Большинство ядовитых змей сначала кусают жертву, а затем отступают, чтобы избежать травм. Однако яд тайпана действует настолько быстро, что он может удерживать добычу и не ждать, пока токсин подействует.
2. Восточная коричневая змея.
Восточная коричневая змея.
(Фото: Ken Griffiths / Shutterstock / FOTODOM).
Научное название: Pseudonaja textilis.
Средняя летальная доза: 0,036−0,053 мг/кг.
Восточная (сетчатая) коричневая змея занимает второе место в мире по токсичности яда. Она широко распространена на востоке Австралии, где ее можно встретить в эвкалиптовых лесах, на вересковых пустошах, в сельскохозяйственных угодьях и пригороде, а в засушливых районах вид населяет болотистую местность и водотоки [3]. В 2015 году журнал Renal Society of Australasia Journal опубликовал статью, согласно которой ежегодно в стране регистрируют около 3 тыс. укусов змей, из них 1−4 — со смертельным исходом. Так как восточная змея живет рядом с населенными пунктами, именно она ответственна за 60% смертельных укусов в Австралии. При этом вид не считают агрессивным. Обычно рептилия старается избежать встречи с человеком и обороняется только при угрозе.
Взрослые особи достигают около 1,5 м, отдельные экземпляры вырастают более чем до 2 м. Окрас змеи может быть светло-коричневым, темно-бурым, серым или почти черным, брюхо обычно имеет кремовый, желтоватый или светло-оранжевый цвет. У новорожденных змей на макушке головы и затылке есть заметное темное пятнышко, а у некоторых детенышей можно заметить темные полосы по всей длине тела. Они бледнеют по мере взросления, однако в некоторых популяциях могут сохраниться до взрослого возраста.
Основная пища восточной коричневой змеи — лягушки, ящерицы, птицы и мелкие млекопитающие, особенно крысы и мыши. При этом молодые особи чаще питаются хладнокровной добычей, тогда как взрослые переходят преимущественно на теплокровных. В неволе они могут перейти к каннибализму и охотиться на сородичей похожего размера. Сетчатая коричневая змея неустойчива к ядам собственного вида, змеи мулги, а также жабы-аги.
3. Морская змея Дюбуа.
Морская змея Дюбуа.
(Фото: Chat GPT / РБК).
Научное название: Aipysurus duboisii.
Средняя летальная доза: 0,044 мг/кг.
Вид распространен в тропических водах северной Австралии, Папуа — Новой Гвинеи, Новой Каледонии и некоторых районов Юго-Восточной Азии. Морская змея Дюбуа населяет мелководные коралловые рифы, лагуны и прибрежные участки моря [4].
Взрослые особи обычно вырастают до 1−1,5 м. Окраска сильно варьируется: встречаются кремовые, серые, коричневые и оливковые особи с темными поперечными полосами или пятнами, из-за чего представителей одного вида бывает сложно различить.
Морская змея Дюбуа питается преимущественно рифовыми и донными рыбами, включая угрей и бычков. Во время охоты она обследует трещины и норы в рифах, где прячется добыча.
Несмотря на чрезвычайно токсичный яд, морская змея Дюбуа редко нападает на людей. Обычно она не проявляет агрессию, однако опасна для дайверов, рыбаков и серферов [5].
4. Прибрежный тайпан.
Прибрежный тайпан.
(Фото: Ken Griffiths / Shutterstock / FOTODOM).
Научное название: Oxyuranus scutellatus.
Средняя летальная доза: 0,064−0,106 мг/кг.
В отличие от тайпана Маккоя, прибрежный гораздо чаще встречается рядом с людьми, поэтому его считают одной из самых опасных змей Австралии. Вид обитает на севере и востоке страны, а один из подвидов — на юге острова Новая Гвинея. Он населяет влажные тропические и субтропические леса, редколесья, луга и сельскохозяйственные угодья — особенно районы, где живет много грызунов, например, плантации сахарного тростника.
Средняя длина взрослой змеи составляет около 2 м, но отдельные особи вырастают более чем до 3 м, что делает прибрежного тайпана самой длинной ядовитой змеей Австралии. Вид отличает крупная прямоугольная голова, светлая морда и тонкая шея. Окрас может быть желтоватым, красновато-коричневым, темно-коричневым или почти черным и может меняться в зависимости от сезона: зимой становиться темнее, а летом — светлее [6].
Основу рациона составляют теплокровные животные: крысы, мыши, птицы и бандикутовые — сумчатые млекопитающие маленького и среднего размера. Во время охоты тайпан наносит добыче один или несколько очень быстрых укусов, после чего отпускает ее и находит по запаху, когда яд начинает действовать.
Несмотря на репутацию крайне опасной змеи, прибрежный тайпан обычно старается избежать встречи с человеком и уползает при первой возможности. Однако, если загнать змею в угол или неожиданно потревожить, она может активно защищаться.
5. Желтобрюхая морская змея.
Желтобрюхая морская змея.
(Фото: Arunee Rodloy / Shutterstock / FOTODOM).
Научное название: Hydrophis platurus.
Средняя летальная доза: 0,067 мг/кг.
Желтобрюхая морская змея обитает в тропических водах Тихого и Индийского океанов и считается единственной полностью пелагической морской змеей: практически всю жизнь она проводит в открытом море и не выходит на сушу.
Взрослые особи обычно достигают около 1 м в длину. Вид легко узнать по характерной окраске: верхняя часть тела черная или темно-коричневая, а брюхо ярко-желтое. Хвост желтобрюхой морской змеи уплощен, что помогает ей плавать со скоростью 7,1 км/ч [7].
Вид питается мелкой рыбой, на которую часто охотится в так называемых «сликах» — участках спокойной воды, где течения собирают водоросли, пену и плавучий мусор.
Яд желтобрюхой морской змеи отличается высокой токсичностью, однако вид редко кусает людей. Он не проявляет агрессии и обычно избегает контакта с человеком. Большинство укусов происходит, когда змею пытаются взять в руки или же она попадает в рыболовные сети.
6. Южнокитайский многополосый крайт.
Южнокитайский многополосый крайт.
(Фото: Bungarus multicinctus / Shutterstock / FOTODOM).
Научное название: Bungarus multicinctus.
Средняя летальная доза: 0,108 мг/кг.
Южнокитайский многополосый крайт — одна из самых ядовитых змей Азии. Ее яд содержит мощные нейротоксины, которые поражают нервную систему и могут вызвать паралич дыхательных мышц. Вид распространен на юге и в центральной части Китая, на Тайване, а также в Мьянме, Лаосе и северном Вьетнаме. Обычно крайт встречается в низменных районах, предпочитая влажные места обитания: рисовые поля, кустарники, берега водоемов и сельскохозяйственные угодья [8].
Взрослые особи обычно достигают 1−1,5 м в длину. Змею легко узнать по черному или темно-синему телу с многочисленными узкими белыми поперечными полосами, из-за которых она и получила название.
Многополосый крайт ведет преимущественно ночной образ жизни. Он питается другими змеями, угрями, ящерицами, лягушками и мелкими млекопитающими. Днем крайт обычно малоподвижен и старается избегать контакта с человеком. Наибольшую активность он проявляет после заката, когда выходит на охоту.
7. Чернополосая морская змея.
Чернополосая морская змея.
(Фото: Chat GPT / РБК).
Научное название: Hydrophis melanosoma.
Средняя летальная доза: 0,111 мг/кг.
Чернополосая морская змея принадлежит семейству аспидовых с очень токсичным ядом. Несмотря на это, она крайне редко кусает человека, поскольку ведет скрытный образ жизни и большую часть времени проводит в прибрежных морских водах, где редко контактирует с людьми [9].
Вид распространен в Южно-Китайском море, у берегов Таиланда, Малайзии, Индонезии (Борнео и Сулавеси), Новой Гвинеи и северной Австралии. Чернополосая морская змея населяет мелководные прибрежные районы, эстуарии и участки с илистым или песчаным дном, где охотится среди донных укрытий.
Взрослые особи имеют темную окраску с контрастными черными поперечными полосами, благодаря которым вид получил свое русское название. Как и другие настоящие морские змеи, чернополосая полностью приспособлена к жизни в воде: у нее веслообразный хвост для плавания, уплощенное с боков тело и клапаны, закрывающие ноздри при погружении.
Основу рациона составляют рыбы, прежде всего угреобразные, которых змея добывает на дне или среди донных укрытий. Сильный нейротоксичный яд позволяет быстро обездвиживать добычу даже в условиях плохой видимости под водой.
Чернополосая морская змея относится к яйцеживородящим видам: самка вынашивает яйца внутри организма и рождает полностью сформировавшихся детенышей прямо в воде, поэтому ей не нужно выходить на сушу для размножения.
8. Носатая энгидрина.
Носатая энгидрина.
(Фото: Vikramonice / CC BY-SA 4.0 / Wikipedia.org).
Научное название: Enhydrina schistosa / Hydrophis schistosus.
Средняя летальная доза: 0,112−0,164 мг/кг.
Носатая энгидрина широко распространена в тропической части Индийского и западной части Тихого океана: встречается от Персидского залива и побережья Индии до Юго-Восточной Азии, Новой Гвинеи и северной Австралии [10]. Вид населяет мелководные прибрежные районы, эстуарии рек, мангровые заросли и участки с илистым или песчаным дном, где охотится на рыб.
Название змея получила благодаря характерной вытянутой, загнутой вниз морде, напоминающей клюв. Взрослые особи обычно достигают 1−1,4 м в длину. Молодые змеи имеют контрастные темные кольца по всему телу, однако с возрастом рисунок постепенно исчезает и окраска становится почти однотонно серой или серо-оливковой.
Основу рациона составляют рыбы, которых змея подстерегает в мутной воде и среди донных отложений. В отличие от многих наземных видов, носатая энгидрина практически всю жизнь проводит в воде и относится к живородящим: самка рождает полностью сформированных детенышей, не откладывая яйца.
В статье «Журнала тропической медицины и гигиены» 1975 года сообщают, что из почти 100 пациентов, укушенных морскими змеями, более половины пострадали из-за носатой энгидрины [11]. Чаще всего укусы происходят случайно, например, когда змеи попадают в рыболовные сети или оказываются рядом с рыбаками.
9. Тигровая змея.
Тигровая змея.
(Фото: Notechis scutatus / Shutterstock / FOTODOM).
Научное название: Notechis scutatus.
Средняя летальная доза: 0,12 мг/кг.
Тигровая змея (Notechis scutatus) получила название из-за характерной окраски: темного тела с желтыми или светлыми поперечными полосами, напоминающими тигровые. При этом окраска вида сильно варьируется: например, можно встретить почти однотонных особей. Размер тигровой змеи зависит от региона обитания. Длина взрослых особей обычно составляет около 1,2 м на материковой части Австралии, однако некоторые могут достигать более 2 м [12].
Тигровые змеи распространены в юго-восточной части Австралии, на Тасмании и некоторых прибрежных островах, а также имеют отдельную популяцию на юго-западе материка. Они предпочитают влажные места обитания: болота, берега рек, водоемы, заболоченные участки и открытые лесные территории.
Рацион тигровой змеи включает лягушек, рыбу, головастиков, ящериц, птиц и мелких млекопитающих. Эти змеи хорошо плавают и могут искать добычу под водой.
Несмотря на опасную репутацию, тигровые змеи обычно стараются избежать встречи с человеком. Однако при угрозе могут занимать оборонительную позу, расплющивать шею и наносить быстрый укус. Их яд обладает нейротоксическим и коагулирующим действием, то есть способен нарушать функции нервной системы и сгущать кровь.
10. Филиппинская кобра.
Филиппинская кобра.
(Фото: Mario Lutz / CC BY-SA 3.0 / Wikipedia.org).
Научное название: Naja philippinensis.
Средняя летальная доза: 0,20 мг/кг.
Филиппинская кобра (Naja philippinensis) — ядовитая змея из семейства аспидовых. Вид живет только на Филиппинском архипелаге, включая острова Лусон, Миндоро, Масбате, Мариндуке, Катандуанес и Лубанг [13].
Филиппинскую кобру относят к роду Naja — это одна из немногих кобр, распространенных в Юго-Восточной Азии. Вид впервые описал американский герпетолог Эдвард Тейлор в 1922 году.
Длина тела змеи достигает 1,6 м. Окраска однородная, в коричневых оттенках, а брюхо беловато-бежевое. У кобры характерное для рода коренастое телосложение и большая голова [14].
Основной рацион вида составляют мелкие позвоночные животные, а саму змею относят к хищникам, которые используют яд для обездвиживания добычи. Филиппинская кобра опасна для человека: ее яд содержит нейротоксины, способные нарушать работу нервной системы.
Высокая токсичность яда не всегда делает змею опасной для человека. На последствия укуса влияют также количество впрыснутого вещества, размер змеи, доступность противоядия и скорость оказания медицинской помощи.
Например, черная мамба (Dendroaspis polylepis) не входит в число змей с самым токсичным ядом. Его средняя летальная доза (LD50) примерно 0,3−0,32 мг/кг, что намного выше, чем у тайпана Маккоя (0,025 мг/кг). Однако черная мамба остается одной из самых опасных змей Африки: она способна вводить значительный объем быстродействующего нейротоксичного яда, который поражает нервную систему.
Похожая ситуация с королевской коброй (Ophiophagus hannah). Ее показатель LD50 еще выше — примерно 1,1−1,7 мг/кг, то есть яд менее токсичен, но его при укусе змея впрыскивает в большом количестве. Она может ввести несколько сотен мг яда, а в отдельных случаях — около 1 г сухого вещества.
Таким образом, рейтинг токсичности яда не равноценен рейтингу опасности для человека. Даже виды, которые уступают лидерам по показателю LD50, могут представлять смертельную угрозу без своевременной медицинской помощи: их укусы способны привести к тяжелому отравлению, параличу дыхательной мускулатуры и смерти.