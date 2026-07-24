10 самых ядовитых змей в мире

Восточная (сетчатая) коричневая змея занимает второе место в мире по токсичности яда. Она широко распространена на востоке Австралии, где ее можно встретить в эвкалиптовых лесах, на вересковых пустошах, в сельскохозяйственных угодьях и пригороде, а в засушливых районах вид населяет болотистую местность и водотоки [3]. В 2015 году журнал Renal Society of Australasia Journal опубликовал статью, согласно которой ежегодно в стране регистрируют около 3 тыс. укусов змей, из них 1−4 — со смертельным исходом. Так как восточная змея живет рядом с населенными пунктами, именно она ответственна за 60% смертельных укусов в Австралии. При этом вид не считают агрессивным. Обычно рептилия старается избежать встречи с человеком и обороняется только при угрозе.