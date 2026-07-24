Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский Профсоюз добился включения в стаж медсестры 17 лет в психиатрии

Ее интересы были представлены в трех судебных заседания.

Источник: Живем в Нижнем

Суд назначил досрочную страховую пенсию нижегородской медсестре после вмешательства Профсоюза работников здравоохранения региона. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Медсестра обратилась в Профсоюз после отказа засчитывать ей 17-летний стаж в психиатрии. Юристы и инспекторы организации подготовили все необходимые доказательства и представили интересы нижегородки в трех судебных заседаниях.

В результате суд обязал включить 17 лет в стаж медсестры и восстановить ее право на досрочную пенсию.

Ранее мы писали, что онкологам Кстовской ЦРБ пересмотрели условия труда после вмешательства Профсоюза.