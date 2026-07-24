Нижегородский Профсоюз добился включения в стаж медсестры 17 лет в психиатрии

Суд назначил досрочную страховую пенсию нижегородской медсестре после вмешательства Профсоюза работников здравоохранения региона. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Медсестра обратилась в Профсоюз после отказа засчитывать ей 17-летний стаж в психиатрии. Юристы и инспекторы организации подготовили все необходимые доказательства и представили интересы нижегородки в трех судебных заседаниях.
В результате суд обязал включить 17 лет в стаж медсестры и восстановить ее право на досрочную пенсию.
Ранее мы писали, что онкологам Кстовской ЦРБ пересмотрели условия труда после вмешательства Профсоюза.