Росфинмониторинг внес еще одну нижегородку в список террористов и экстремистов

26-летняя уроженка Нижегородской области попала в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.
По данным ведомства, в перечень включили Каролину Алексеевну Гляненко*. Она родилась в Арзамасском округе.
Напомним, что житель Нижегородской области перевел 2100 рублей экстремистам. Против него возбудили уголовное дело. Фигурант ежемесячно перечислял на счет запрещенной в РФ организации 300 рублей.
* — внесена в перечень террористов и экстремистов.