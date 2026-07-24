Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росфинмониторинг внес еще одну нижегородку в список террористов и экстремистов

Причина ее включения в перечень не уточняется.

Источник: Живем в Нижнем

26-летняя уроженка Нижегородской области попала в список террористов и экстремистов. Соответствующая информация опубликована на сайте Росфинмониторинга.

По данным ведомства, в перечень включили Каролину Алексеевну Гляненко*. Она родилась в Арзамасском округе.

Напомним, что житель Нижегородской области перевел 2100 рублей экстремистам. Против него возбудили уголовное дело. Фигурант ежемесячно перечислял на счет запрещенной в РФ организации 300 рублей.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов.