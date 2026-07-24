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На Форуме России и Казахстана в Омске подняли вопрос Иртыша

Представители России и Казахстана в Омске также обсудят промышленную кооперацию в интересах устойчивого развития каждой из стран.

Источник: «СуперОмск»

В пятницу, 24 июля 2026 года, в Омске стартовал XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На повестке первого из двух дней в том числе панельная сессия под заглавием «Промышленная кооперация как фактор устойчивого развития России и Казахстана».

Стоит отметить, что в таком же формате заявлено еще два пункта программы форума. Другие панельные сессии носят названия «Река Иртыш: экологическое партнерство и совместные меры по охране окружающей среды» и «Международная кооперация: развитие инфраструктуры транспортных коридоров: ключевые инфраструктурные проекты и перспективы реализации проектов по развитию водных маршрутов».

Наряду с этим в рамках форума стартовала биржа деловых контактов для предпринимателей из двух государств, Российско-Казахстанский молодежный форум и заседание Российско-Казахстанского Делового Совета.

Напомним, работа Форума должна завершиться завтра, 25 июля 2026 года.