На Форуме России и Казахстана в Омске подняли вопрос Иртыша

В пятницу, 24 июля 2026 года, в Омске стартовал XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На повестке первого из двух дней в том числе панельная сессия под заглавием «Промышленная кооперация как фактор устойчивого развития России и Казахстана».