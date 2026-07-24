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Из-за жары в Свердловской области установили ограничения для грузовиков

В Свердловской области из-за высокой температуры на трассах установили ограничения на движение для грузовиков, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Они будут действовать до 22:00 и введены в целях сохранности дорожного покрытия.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 83% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Коммерсантъ

Ограничения введены в отношении грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования на федеральных дорогах. Они касаются транспорта, масса которого с грузом или без груза, или нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось, установленные правительством РФ.

Аналогичные меры применены в Курганской, Челябинской, Оренбургской областях, а также в Башкортостане. Температура в регионах достигла +32° и выше.

Днем 24 июля в Екатеринбурге температура составит +29°..+31°, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь с вероятностью грозы в 5%, ветер юго-западный, западный, 1−6 м/с.