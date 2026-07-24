Из-за жары в Свердловской области установили ограничения для грузовиков

Ограничения введены в отношении грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования на федеральных дорогах. Они касаются транспорта, масса которого с грузом или без груза, или нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось, установленные правительством РФ.