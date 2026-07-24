Приморье встретит хабаровского туриста дождями

К слову, рассказали синоптики местного Гидрометцентра и о сформировавшемся тропическом шторме NOUL, который сейчас смещается в северо-западном направлении. По прогнозу специалистов, переживать жителям и гостям региона по этому поводу не придется, так как выхода этого тайфуна на территорию Приморского края не ожидается.