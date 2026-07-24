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Приморье встретит хабаровского туриста дождями

Ближайшие несколько дней временами в разных районах края ожидаются осадки.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края, собирающиеся на отдых в Приморье, могут столкнуться с дождями. По крайней мере, в пределах нескольких предстоящих дней, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».

По прогнозу Приморского Гидрометцентра, в ближайшие выходные резкого изменения в температурном режиме не ожидается — в среднем будет от +12…+20 °С до +19…+24 °С, в центральных районах жарче — до 25…+31 °С. При этом местами по региону пройдут осадки.

— Погодные условия 25 и 26 июля будут формироваться под воздействием двух барических образований — атмосферного фронта и гребня антициклона, направленного со стороны Охотского моря. Ожидается преимущественно облачная погода, время от времени в разных районах Приморья будут идти дожди, — сообщают синоптики Примгидромета.

Последняя неделя июля начнется в Приморье при неустойчивой и переменчивой погоде. Так, 27 июля под влиянием высотной ложбины местами пройдут кратковременные дожди. А в ночь на 28 июля осадки прекратятся.

— Днем 28 числа к Приморью приблизятся фронтальные разделы циклона, который будет смещаться над Китаем в сторону Амурской области и Хабаровского края. Фронтальная облачность накроет край, но в основном обойдется без существенных осадков. Лишь к концу дня на севере местами может начаться дождь, — уточнили специалисты.

Дожди пройдут и 29 июля. Наиболее интенсивные — на севере края. При этом температура воздуха будет уже в пределах +15…+22 °C ночью и +27…+33 °C днем, на побережье — около +22…+26 °C.

К слову, рассказали синоптики местного Гидрометцентра и о сформировавшемся тропическом шторме NOUL, который сейчас смещается в северо-западном направлении. По прогнозу специалистов, переживать жителям и гостям региона по этому поводу не придется, так как выхода этого тайфуна на территорию Приморского края не ожидается.