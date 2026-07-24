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Во Внуково ввели ограничения

Внуково принимает и отправляется рейсы по согласованию с органами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Московский аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта, уточнили в Росавиации.