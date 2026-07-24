В Пермском крае расширят льготы для участников СВО

Руководитель пермского филиала Ассоциации ветеранов СВО Пермского края Александр Григоренко предложил расширить в Прикамье действие льготы по земельному налогу для участников СВО региона — освобождения от уплаты земельного налога независимо от размера участка. В настоящее время участники СВО и члены их семей, включая семьи погибших, могут получить налоговый вычет по земельному налогу с шести соток одного земельного участка. При этом в ряде муниципалитетов Прикамья — Кочевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах — уже действует полное освобождение участников СВО от уплаты земельного налога независимо от размера участка.