Аналитики назвали самые популярные мемы у россиян

Седьмым в рейтинге стал мемный сюжет «Боня-оппозиционер» (32,9 тыс), в который превратилось обращение Виктории Бони к президенту из Монако. «История разошлась не только по соцсетям, но и по публичным комментариям, потому что сама по себе выглядела слишком неожиданно и слишком серьезно для того, чтобы не стать шуткой», — прокомментировали в Brand Analytics.