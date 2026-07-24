Аналитики назвали самые популярные мемы у россиян

«Воздухан» возглавил топ-20 мемов Рунета за второй квартал 2026 года. Список составила компания Brand Analytics.
Чтобы выявить новые мемы организация проанализировала свыше 9 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа за апрель-июнь. В обзоре оказались лишь новые или резко выросшие явления, а именно «мемы и тренды, которые появились или заметно усилились именно в течение этих трех месяцев».
Компания различает мемы и тренды. К первым отнесли «отдельные шутки, сюжеты, фразы, образы и вирусные форматы». Ко вторым — самостоятельные явления и культурные формы, развивающиеся по своей логике и не обязанные пересекаться с мемным рейтингом.
Самые попупярные мемы второго квартала 2026 года.
Лидер рейтинга «воздухан» упоминается 367,6 тыс. Это мем про человека, много говорящего, но ничего не делающего. Слово используется почти как универсальное обозначение пустой активности.
На второй позиции — «черемша» с 331 тыс. упоминаний. Мем «черемша» — это изображение несуществующего животного: гибрида льва и зайца, который превратился в символ абсурда и постмодерна. В широком смысле «черемша» — это целая мем-вселенная. Часто о черемше можно услышать в ИИ-видео в псевдосоветской эстетике, где используется уже ставшая мемом фраза «тихо, не спеша, без суеты».
Бронза — у мема «бурмалда» с 228 тыс. упоминаний. У стримеров оно стало эвфемизмом, чтобы обойти рекламные блокировки, а в спам-рассылках — способом «разблокировать» сообщение, в школьном сленге оно уже является частью внутреннего кода. Используют такой мем чаще всего представители поколения альфа и зумеры с корнями в стримерской субкультуре.
Четвертым по популярности стал мем «котость» (128,8 тыс. упоминаний), пришедший из «муринского языка», искусственного детского сленга, в котором к словам добавляется суффикс «-ость».
Пятая строка рейтинга — у фразы «Да ты шуешь!» (74,8 тыс.), которая появилась из ошибки нейросети, которая некорректно воспроизводила слово «шутишь» при генерации ИИ-версии «Барбоскиных».
Шестое место в списке досталось мем «пухосос» (44,1 тыс). CGI-ролик про синие машины, всасывающие тополиный пух, завирусился на фоне настоящего сезонного пуха в Москве.
Седьмым в рейтинге стал мемный сюжет «Боня-оппозиционер» (32,9 тыс), в который превратилось обращение Виктории Бони к президенту из Монако. «История разошлась не только по соцсетям, но и по публичным комментариям, потому что сама по себе выглядела слишком неожиданно и слишком серьезно для того, чтобы не стать шуткой», — прокомментировали в Brand Analytics.
На восьмом месте’Антон Чигур никого не убивал«(29 тыс.) Персонаж опять появился в мемах через абсурдные интерпретации и шутки, где жестокий образ “переворачивался в бытовую нелепость”.
На девятой строке «Гора Эверест на фоне меня» (28,7 тыс.)\
Фраза из трека Инстасамки превратилась в шаблон для ироничных демонстраций превосходства.
«Седая ночь» в исполнении Канье«замыкает первую десятку, набрав 26 тыс. упоминаний. Трек в новом звучании создал турагент из Ижевска. “На эффекте неожиданности здесь держалось почти все. К июню трек набрал ~29 млн прослушиваний в Shazam и занял первое место в мировом чарте”, — заявили в составители топ-20 мемов.
Далее следует «плаксик» (20 тыс.). Видео про морскую свинку с большими глазами сыграло на эмоциональном контрасте: «внешне животное выглядело так, будто его судьба уже вызывает драму», дополнили составили рейтинга. В игровых и подростковых сообществах «плаксиком» стали называть жалующегося игрока.
Двенадцатый — «Брдыщ» (17,2 тыс.), он же рыба с головой собаки, элемент советской абсурдной вселенной. Появляется как врач, милиционер, депутат или «просто универсальный трудяга этой вымышленной реальности».
«Вы никогда не увидите меня в бою» на 13-й строке с 14,7 тыс. упоминаний. Это фраза бойца смешанных боевых искусств Джона Джонса «стала шаблоном для шуток о публичном образе и скрытой стороне человека».
«Мем держится на контрасте между внешней уверенностью и обещанием, что реального столкновения никто не дождется», — объяснили создатели мемного рейтинга.
На 14-й позиции «как у Уиллема Дефо» (11,1 тыс.). Мем появился на волне новой фотосессии актера и трека «ДЭФО» The Pak. Пользователи начали копировать позы, мимику и саму интонацию, превратив «узнаваемое лицо Дефо в устойчивый мемный стандарт».
Следом идет еще одно звездное упоминание — «быть Эрлингом Холандом» (6,6 тыс.). Здесь сочетаются образ футболиста, самоирония и ИИ-контент. Завирусились дипфейки, аниме-версии и ролики с «испуганным» отражением харизматичного спортсмена.
«Мышь позора» идет под номером 16, набрав 6,1 тыс. упоминаний. Комментарий-переключатель стал самостоятельной шуткой. «Если комментарий набирает больше лайков, чем сам пост, значит, пост фактически проиграл собственному комментарию — и это уже сама по себе готовая мемная конструкция», — объяснили в Brand Analytics.
7×7=49 (4,9 тыс.) на 17-м месте. Мемный шифр применяется в качестве шкалы оценки мужского образа. Числа тут не про арифметику, они обозначают типаж и уровень привлекательности: «4×4=16 — “трудный подросток”, 5×5=25 — добрый спортивный парень, 6×6=36 — теплый друг, 7×3=21 — смешной парень, 8×7=56 — ироничный “скуф”, 9×9=81 — прокачанная версия идеала».
В рейтинге оказался «сок “Любимый” (4,3 тыс.). Он на 18-й позиции.
«Мем о “яблоке-шпионе”: яблоко оказывается почти в каждом вкусе, даже если на упаковке указан вовсе не яблочный продукт. Шутка быстро переросла в игру “найди яблоко” и стала примером того, как внимание к одной детали может запустить большой поток пересылок и обсуждений», — уточнили в Brand Analytics.
Далее, на 19-й строке, «тортик “Санчо Панчо” (2,2 тыс.). Составители топ-20 заявили, что этот мем “случайно разлетелся из обычных видео про готовку”. Торт быстро оказался героем интернет-сериала, а фраза — паролем для своих, повторявшимся “уже просто ради абсурда”.
Замыкают топ-20 «межбоковые зеркала» (1,8 тыс.). Brand Analytics утверждал, что мем появился в июне 2026 года на ПМЭФ-2026 при презентации кроссовера Lada Azimut. «Спикер АвтоВАЗа заявил: “Нигде в мире такого нет — обогрев межбоковых зеркал”, — заметили в публикации.
В топ-5 молодежных трендов в соцмедиа на первом месте оказался «советский брейнрот» (426 тыс.). В Brand Analytics уточнили, что это заново сконструированная версия СССР— «абсурдная, нейрогенерированная и нарочно фальшивая».
Далее идут «бэкрумс и лиминальные пространства» (91,3 тыс.). Это тренд на пустые, странные и словно вырванные из реальности места, например, коридоры, подъезды, залы ожидания, НИИ, больницы, торговые помещения после закрытия. Здесь важно «ощущение переходного пространства — знакомого, но тревожного, как будто из него только что исчезли люди».
Третий «ларпинг» (31,5 тыс.), у которого два значения. Во-первых, так говорят о каналах-двойниках и аккаунтах, копирующих стиль блогеров 2015—2017 годов для «ламповой» атмосферы старого YouTube. Во-вторых, «ларпинг» звучит в виде упрека в позерстве, в случае если человек не живет образом, а лишь его изображает. Так что «ларпинг» рассматривается и как некая эстетика, и как «насмешка над ней».
На четвертой строчке «луксмаксинг» (28,8 тыс.). Так называют субкультуру «радикальной прокачки внешности», в особенности она популярна у подростков и молодых людей. Внутри различные практики, обещающие довести лицо и тело до максимума. «Тренд особенно хорошо разошелся в TikTok, где визуальные трансформации быстро превращаются в массовую одержимость», — уточнили составители рейтинга.
«Нишевость» (28,4 тыс.) — замыкающая в топ-5 трендов. Изначально так говорили об особом вкусе, редких интересах и ощущении своей исключительности. Но потом и сама нишевость превратилась в объект для шуток, ведь очень много людей стали показывать свою непохожесть. Так, из комплимента нишевость трансформировалась в ироничный ярлык.
Как Леонид Каневский стал мемом.
Ранее российский актер и телеведущий Леонид Каневский стал мемом в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована на территории России) благодаря южнокорейской художнице @dajai_yusanmu, создающей забавные зарисовки с ведущим программы «Следствие вели…».
В качестве ведущего Каневский объясняет не только детали преступления, но особенности жизни в Советском Союзе. Его истории разошлись на цитаты, которые вскоре стали мемами. Такие фразы помогают описать разные жизненные ситуации.
В июле 2024 года Леонид Каневский в интервью журналистке Лауре Джугелии раскрыл отношение к мемам со своим участием. По его словам, мемы с кадрами и фразами из передачи «Следствие вели…» несколько лет назад ему показала дочь. Он признался, что шутки ему понравились.
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