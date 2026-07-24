Волной колокольного звона встретит Хабаровск День крещения Руси

Не исключение и хабаровская земля, по которой тоже прокатится волна колокольного звона. В этот день ровно в полдень во всех храмах и Петропавловском женском монастыре зазвучат колокола, звон которых будет раздаваться в течение 15 минут, оповещая людей о великом событии, изменившем ход русской истории — Крещении Руси.