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Волной колокольного звона встретит Хабаровск День крещения Руси

Всегородской перезвон состоится 28 июля ровно в полдень.

Источник: AmurMedia

В День Крещения Руси, 28 июля 2026 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в каждом храме прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!», сообщает информационный отдел Хабаровской епархии.

Не исключение и хабаровская земля, по которой тоже прокатится волна колокольного звона. В этот день ровно в полдень во всех храмах и Петропавловском женском монастыре зазвучат колокола, звон которых будет раздаваться в течение 15 минут, оповещая людей о великом событии, изменившем ход русской истории — Крещении Руси.

Впервые единовременный перезвон объединил православные храмы и монастыри России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и ряда других стран в 2012 году.

Эта акция объединяет миллионы верующих, служа живым напоминанием о событии, определившем духовный путь нашего народа.

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