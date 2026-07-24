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27 тонн мяса птицы из Ростовской области отправят в Катар

Специалисты убедились, что у мяса легальное происхождение.

В период с 13 по 17 июля специалисты территориального управления Россельхознадзора осмотрели 27 тонн продукции, которая отправится в Катар.

Эксперты подтвердили: мясо полностью безопасно и соответствует всем требованиям страны-импортёра. Качество товара дополнительно проверили в лаборатории, все показатели в норме.

Также специалисты убедились, что у мяса легальное происхождение. Никаких нарушений при проверке документов не нашли. Разрешение на вывоз груза уже оформлено в электронной системе.

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