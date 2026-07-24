Российские биологи нашли на Камчатке вид комара, не встречавшийся почти век

На побережье Камчатки ученые Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили морского комара Thalassosmittia marina. Как сообщили «Газете.Ru» в ДВФУ, данный вид был описан в 1928 году по образцам из Канады и с тех пор не встречался в других регионах.
Все последующие работы, включая определительные ключи, базировались только на этих первоначальных данных. В настоящее время установлено, что Thalassosmittia marina является амфипацифическим видом, распространенным по обе стороны Тихого океана.
Thalassosmittia marina представляет собой небольшого темно-коричневого комара длиной от 2,3 до 2,6 миллиметра. От других представителей рода его отличает особое строение: у самцов на гоностилусе отсутствует мегасета — крупная концевая щетинка, присутствующая у остальных видов. Гоностилус имеет форму широкой лопасти, густо покрытой микроскопическими волосками. Кроме того, у вида слабо развиты нижние вольселлы, имеющие вид округлых подушечек с короткими щетинками, а также редуцирована антенная щеточка, которая у большинства комаров является пышной и заметной.
Исследование камчатских экземпляров проводилось с использованием современных методов молекулярной биологии. ДНК-анализ подтвердил, что образцы с Камчатки и из Британской Колумбии относятся к одному виду, однако между популяциями выявлены незначительные различия. Камчатские комары несколько крупнее канадских: длина их тела составляет 2,3−2,6 мм против 2,0−2,3 мм, а длина крыльев — 2,32−2,52 мм против 1,5−1,91 мм. У особей с Камчатки антенны состоят из 12 или 13 члеников, тогда как у канадских — только из 12.
«Оригинальное описание 1928 года оказалось недостаточно информативным для современных исследований. Мы провели детальное переописание вида на современном уровне с использованием ДНК-баркодирования. Это позволило не только подтвердить видовую принадлежность камчатских находок, но и создать надежную молекулярную базу для дальнейших исследований», — сообщил ученый-энтомолог, один из авторов находки Александр Семенченко.
Работа выполнена в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Программа реализуется 11 научными и образовательными организациями под координацией Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.