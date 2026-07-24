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В Ростовской области предупредили о риске ДТП из-за дождя

Непогода может осложнить движение по М-4 в Ростовской области 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

24 июля водителей Ростовской области предупредили о риске ДТП во время дождя. Информацию в соцсетях опубликовала госкомпания «Автодор».

— В ближайшие сутки на всей сети наших трасс, в том числе на М-4 «Дон», местами возможен дождь. Будьте внимательны за рулем. Не спешите, следите за сообщениями на информационных табло, — попросили водителей.

Напомним, по данным синоптиков, в течение суток 24 июля в Ростовской области возможны дожди с грозами, градом и ветром до 20−25 м/с. Также непогода в отдельных территориях региона ожидается 25 и 26 июля.

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