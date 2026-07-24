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Новый визит-центр «Красноярских Столбов» построят за 72 миллиона рублей

Все работы должны завершить к 31 августа 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

На центральном входе национального парка «Красноярские Столбы» построят новый визит-центр — тендер выиграла компания «Экоплей-Строй», зарегистрированная в Усть-Мане. Стоимость контракта составила чуть 72 миллиона рублей при начальной цене в 81 миллион.

Подрядчику нужно построить здание визит-центра, подвести к нему инженерные сети, установить лавочки, обустроить пешеходные дорожки и другое. Все работы необходимо завершить к 31 августа 2027 года.

Заказчиком выступает КГКУ «Туристский информационный центр Красноярского края».

Ранее мы писали, что красноярский завод изготовит четыре лифта для станций метротрама.

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