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В Борском районе Самарской области построили 3 медпункта

Получать лечение там будут около 400 человек.

Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) построили в Борском районе Самарской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.

Учреждения возвели в поселке имени Клары Цеткин, селах Васильевка и Широченка. Их уже готовят к открытию: оснащают оборудованием и мебелью. Всего к ФАПам прикреплены около 400 жителей населенных пунктов.

«Современные условия позволят жителям получать помощь рядом с домом, а фельдшерам — работать комфортно и эффективно. Мы стремимся сделать медицину доступной для каждого села», — отметил главный врач Борской больницы, подразделениями которой будут новые ФАПы, Николай Пастухов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.