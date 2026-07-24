На мусорном полигоне в Шахтах удалось ликвидировать основной очаг тления

На объекте задействованы 10 единиц техники и 10 человек личного состава. При первоначальной ликвидации открытого горения на месте работали 8 единиц специализированной техники — бульдозер, экскаватор, погрузчик и пять самосвалов, — а также два пожарных расчета. Работы осложнялись рельефом склона в зоне возгорания.