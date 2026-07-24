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ГАИ анонсировала «сплошные проверки» и «скрытые патрули» на дорогах Красноярска и пригорода

В последние выходные июля инспекторы красноярского полка ДПС проведут рейды, направленные на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.

В последние выходные июля инспекторы красноярского полка ДПС проведут рейды, направленные на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.

Как сообщили в ГАИ, особое внимание уделят загородным трассам. Там «скрытые патрули» будут выявлять водителей, совершающих опасные маневры, прежде всего — выезд на полосу встречного движения.

Кроме того, в Красноярске пройдут «сплошные проверки» водителей на трезвость.

Также дорожные полицейские проследят за водителями электросамокатов и мототехники.

Всех нарушителей привлекут к ответственности, установленной законом.

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