ГАИ анонсировала «сплошные проверки» и «скрытые патрули» на дорогах Красноярска и пригорода

В последние выходные июля инспекторы красноярского полка ДПС проведут рейды, направленные на снижение аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД.
Как сообщили в ГАИ, особое внимание уделят загородным трассам. Там «скрытые патрули» будут выявлять водителей, совершающих опасные маневры, прежде всего — выезд на полосу встречного движения.
Кроме того, в Красноярске пройдут «сплошные проверки» водителей на трезвость.
Также дорожные полицейские проследят за водителями электросамокатов и мототехники.
Всех нарушителей привлекут к ответственности, установленной законом.
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