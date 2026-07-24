СК по области за полгода направил в суд 253 дела и раскрыл убийство 2012 года

ТАСС подвел итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года. Мероприятие приурочено ко Дню сотрудника органов следствия и 15-летию СК России. Он сообщил, что в суд направлено 253 уголовных дела — на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 15 лет работы управления возбуждено более 10,5 тыс. дел, в суд направлено 6907, из них 1081 коррупционное.
Раскрыто 13 преступлений прошлых лет, в том числе четыре квалифицированных убийства. Приговор по делу об убийстве 88-летнего ветерана войны в 2012 году: местный житель осужден на 12 лет и 2 месяца. В суд направлено дело об убийстве новорожденного, совершенном в 2016 году — бабушка задушила внука и выбросила тело в подвал. В производстве 10 «глухарей», самое старое — 1973 года.
В суд направлено 39 уголовных дел в отношении 48 несовершеннолетних. Трое подростков (15−17 лет) осуждены к 8 годам колонии за разбой и насильственные действия сексуального характера, с их родителей взыскано почти 1,5 млн рублей. Канонеров отметил случаи вовлечения подростков в теракты: осуждены трое за диверсии в Гурьевском и Багратионовском районах, еще двое — за фотографирование военных объектов за 25 тыс. рублей.
Окончено 16 уголовных дел о налоговых преступлениях, возмещен ущерб на 2,5 млрд рублей. Всего возмещено 1,8 млрд рублей, наложен арест на 3 млрд рублей. Средний размер взятки составил 199,6 тыс. рублей (дача) и 251 тыс. рублей (получение). Возбуждено 66 коррупционных дел. Впервые в регионе возбуждено дело в отношении судьи Арбитражного суда за получение взятки.