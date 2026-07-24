СК по области за полгода направил в суд 253 дела и раскрыл убийство 2012 года

Раскрыто 13 преступлений прошлых лет, в том числе четыре квалифицированных убийства. Приговор по делу об убийстве 88-летнего ветерана войны в 2012 году: местный житель осужден на 12 лет и 2 месяца. В суд направлено дело об убийстве новорожденного, совершенном в 2016 году — бабушка задушила внука и выбросила тело в подвал. В производстве 10 «глухарей», самое старое — 1973 года.