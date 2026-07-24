Врач перечислила продукты, которые мешают заснуть и ухудшают качество сна

В первую очередь перед сном стоит отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Многие вспоминают только про кофе, однако достаточно большое его количество содержится также в крепком чае и шоколаде. Поэтому, если есть склонность к трудностям с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером.