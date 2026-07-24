Врач перечислила продукты, которые мешают заснуть и ухудшают качество сна

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что вечерний прием пищи способен напрямую воздействовать на качество сна, причем трудности с засыпанием не всегда обусловлены перееданием. По словам специалиста, некоторые продукты активизируют нервную систему или заставляют пищеварительный тракт работать в усиленном режиме, что существенно затрудняет засыпание.
В первую очередь перед сном стоит отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Многие вспоминают только про кофе, однако достаточно большое его количество содержится также в крепком чае и шоколаде. Поэтому, если есть склонность к трудностям с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером.
Как пояснила врач, неблагоприятное влияние на ночной отдых оказывает и тяжелая жирная пища, включая фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, а также различные соусы.
«Такая еда переваривается значительно дольше, поэтому желудочно-кишечный тракт продолжает активно работать в то время, когда организм уже должен готовиться ко сну. Кроме того, после жирной пищи нередко появляются тяжесть в желудке, дискомфорт или изжога, что также ухудшает качество ночного отдыха», — пояснила диетолог.
Кроме того, специалист назвала не лучшим выбором для позднего ужина чрезмерное количество белковых продуктов.
«Избыточное содержание белка в вечернем приеме пищи тоже увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Это может сопровождаться ощущением тяжести и препятствовать быстрому засыпанию», — добавила Михалева.
Диетолог рекомендовала планировать ужин заранее — оптимально за 2−3 часа до отхода ко сну. По ее словам, прием пищи непосредственно перед сном приводит к тому, что активное пищеварение и выработка гормонов, участвующих в обмене веществ (в частности, инсулина и глюкагоноподобного пептида), могут нарушать естественные механизмы подготовки организма к ночному отдыху.