ХК «Торпедо» на один год продлил контракт с Артёмом Матюком

С того момента в составе «Чайки» дважды добирался до бронзовых медалей чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. На протяжении всего прошлого сезона Матюк был одним из ключевых центрфорвардов торпедовской молодёжки: в 65 матчах он набрал 47 очков (15 + 32) при показателе полезности +23, выиграв 56 процентов вбрасываний. Вообще же провёл за «Чайку» 128 игр, заработал 77 баллов (24 + 53). Среднее время Матюка на площадке — почти 18 минут. Новый контракт рассчитан до 31.05.2028.