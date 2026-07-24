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ХК «Торпедо» на один год продлил контракт с Артёмом Матюком

Теперь соглашение действует до конца сезона 2027/2028.

Артём родился в Москве 2 ноября 2007 года, азы хоккея постигал в местной школе «Северная Звезда». Систему нижегородцев пополнил летом 2024 года.

С того момента в составе «Чайки» дважды добирался до бронзовых медалей чемпионата Молодёжной хоккейной лиги. На протяжении всего прошлого сезона Матюк был одним из ключевых центрфорвардов торпедовской молодёжки: в 65 матчах он набрал 47 очков (15 + 32) при показателе полезности +23, выиграв 56 процентов вбрасываний. Вообще же провёл за «Чайку» 128 игр, заработал 77 баллов (24 + 53). Среднее время Матюка на площадке — почти 18 минут. Новый контракт рассчитан до 31.05.2028.

Евгений Забуга, генеральный директор ХК «Торпедо»:

— Продление контракта с Артёмом — это результат его хорошей работы в системе нашего клуба, командности и человеческих качеств. Мы уверены, что он не остановится на достигнутом, поможет «Чайке» добиться наивысшего спортивного результата и дебютирует в КХЛ в составе «Торпедо».