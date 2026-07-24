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В санатории на территории Татарстана модернизировали банный комплекс

Там, например, установили фурако — традиционную японскую купель, представляющую собой большую деревянную бочку с подогревом воды.

Банный комплекс модернизировали в санатории «Джалильский» в Сармановском районе Татарстана. Работы провели при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете республики по туризму.

Специалисты оборудовали два банных модульных комплекса, которые позволяют гостям сочетать традиционные парные процедуры с релаксацией в горячей воде под открытым небом. Также там появилась фурако — традиционная японская купель. Она представляет собой большую деревянную бочку с подогревом воды.

Отметим, что в санатории созданы все условия для полноценного восстановления здоровья. Там, например, есть собственная лечебная база. Она включает более 90 видов медицинских услуг. Среди них — лечебные ванны, спелеокамера, физио- и озокеритотерапия. Гостям доступны уютные номера, а для тех, кто не может позволить себе длительный отпуск, разработаны туры выходного дня.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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