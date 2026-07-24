В санатории на территории Татарстана модернизировали банный комплекс

Отметим, что в санатории созданы все условия для полноценного восстановления здоровья. Там, например, есть собственная лечебная база. Она включает более 90 видов медицинских услуг. Среди них — лечебные ванны, спелеокамера, физио- и озокеритотерапия. Гостям доступны уютные номера, а для тех, кто не может позволить себе длительный отпуск, разработаны туры выходного дня.