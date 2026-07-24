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Более 4,8 тысячи нижегородских подростков трудоустроили к середине лета

Центры занятости в Нижегородской области к середине лета 2026 года помогли временно трудоустроить более 4,8 тыс. подростков. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Центры занятости в Нижегородской области к середине лета 2026 года помогли временно трудоустроить более 4,8 тыс. подростков. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В областной базе вакансий сейчас насчитывается 681 вакансия для временного трудоустройства несовершеннолетних и 781 вакансия в рамках квоты для подростков.

Среди наиболее распространенных вариантов подработки у подростков — подсобный рабочий, рабочий по благоустройству, помощник в магазине, укладчик-упаковщик.

Около 65% всех трудоустроенных несовершеннолетних работают в учреждениях образования, 20% — в организациях госуправления и соцобеспечения.