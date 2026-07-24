Беспрозванных вручил награды балтийским морякам в День ВМФ

Губернатор вручил медали к 80-летию Калининградской области морякам, внесшим вклад в безопасность и развитие региона. Он поблагодарил действующих военных за профессионализм и мужество, а ветеранов — за преданность делу. Беспрозванных подчеркнул, что особое значение праздника в том, что область — западный форпост России, где судьба региона и флота неразрывно связаны. Также грамоты вручил председатель Заксобрания Андрей Кропоткин.