Беспрозванных вручил награды балтийским морякам в День ВМФ

В них приняли участие губернатор Алексей Беспрозванных, председатель Заксобрания Андрей Кропоткин и командующий Балтийским флотом Сергей Липилин.
Праздник начался с выставки картин «Море зовет». Затем в главном зале собрались офицеры, мичманы, матросы и ветераны. Командующий флотом зачитал Указ президента и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Он отметил, что балтийцы с честью выполняют долг, участвуя в спецоперации и обеспечивая экономическую безопасность страны.
Губернатор вручил медали к 80-летию Калининградской области морякам, внесшим вклад в безопасность и развитие региона. Он поблагодарил действующих военных за профессионализм и мужество, а ветеранов — за преданность делу. Беспрозванных подчеркнул, что особое значение праздника в том, что область — западный форпост России, где судьба региона и флота неразрывно связаны. Также грамоты вручил председатель Заксобрания Андрей Кропоткин.