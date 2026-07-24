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Беспрозванных вручил награды балтийским морякам в День ВМФ

В Балтийском Доме офицеров прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России.

Источник: Kaliningradnews

В них приняли участие губернатор Алексей Беспрозванных, председатель Заксобрания Андрей Кропоткин и командующий Балтийским флотом Сергей Липилин.

Праздник начался с выставки картин «Море зовет». Затем в главном зале собрались офицеры, мичманы, матросы и ветераны. Командующий флотом зачитал Указ президента и вручил государственные награды отличившимся военнослужащим. Он отметил, что балтийцы с честью выполняют долг, участвуя в спецоперации и обеспечивая экономическую безопасность страны.

Губернатор вручил медали к 80-летию Калининградской области морякам, внесшим вклад в безопасность и развитие региона. Он поблагодарил действующих военных за профессионализм и мужество, а ветеранов — за преданность делу. Беспрозванных подчеркнул, что особое значение праздника в том, что область — западный форпост России, где судьба региона и флота неразрывно связаны. Также грамоты вручил председатель Заксобрания Андрей Кропоткин.