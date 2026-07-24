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Начальник таможни вручил дипломы выпускникам РАНХиГС в Калининграде

Начальник Калининградской областной таможни Денис Партоменко принял участие в.

Источник: Kaliningradnews

церемонии вручения дипломов выпускникам Западного филиала РАНХиГС по специальности «таможенное дело». Мероприятие прошло в торжественной обстановке.

Поздравляя выпускников, Партоменко отметил их усердие в учебе и поблагодарил родителей за поддержку. «Эти дипломы — это не просто символ окончания учебы, а ключ к интересной, почетной и ответственной работе», — сказал он, пожелав студентам карьерных достижений.

Дипломы вручали начальник таможни и директор филиала Михаил Плюхин. В церемонии также участвовали ветеран таможенной службы Игорь Краснянский и заведующий кафедрой Дмитрий Чемакин.

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