Начальник таможни вручил дипломы выпускникам РАНХиГС в Калининграде

церемонии вручения дипломов выпускникам Западного филиала РАНХиГС по специальности «таможенное дело». Мероприятие прошло в торжественной обстановке.
Поздравляя выпускников, Партоменко отметил их усердие в учебе и поблагодарил родителей за поддержку. «Эти дипломы — это не просто символ окончания учебы, а ключ к интересной, почетной и ответственной работе», — сказал он, пожелав студентам карьерных достижений.
Дипломы вручали начальник таможни и директор филиала Михаил Плюхин. В церемонии также участвовали ветеран таможенной службы Игорь Краснянский и заведующий кафедрой Дмитрий Чемакин.
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