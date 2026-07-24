Начальник таможни вручил дипломы выпускникам РАНХиГС в Калининграде

Поздравляя выпускников, Партоменко отметил их усердие в учебе и поблагодарил родителей за поддержку. «Эти дипломы — это не просто символ окончания учебы, а ключ к интересной, почетной и ответственной работе», — сказал он, пожелав студентам карьерных достижений.