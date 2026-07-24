Наценку на товары из Хабаровского края ограничат до 20%

В Хабаровском крае расширят перечень товаров местных производителей, на которые торговые сети будут устанавливать ограниченную наценку, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас краевые власти совместно с предприятиями определяют, какие товары под брендом «Сделано в Хабаровском крае» пользуются наибольшим спросом у жителей. Обновлённый перечень планируют представить уже в начале следующей недели.
По словам заместителя министра промышленности и торговли Хабаровского края Марии Радченко, эта мера должна поддержать и покупателей, и местных производителей.
«Мы стремимся к тому, чтобы качественная продукция наших производителей была доступна каждому жителю. И если местные товары будут дешевле, то именно им будут отдавать предпочтение люди. И сами предприниматели останутся в выгоде — они смогут больше продать, а значит и их производство будет расти», — отметила Мария Радченко.
После утверждения нового перечня с торговыми сетями заключат дополнительные соглашения. Они предусматривают, что магазины будут устанавливать на такие товары наценку не выше 20%.
В краевом правительстве рассчитывают, что это позволит сделать продукцию местных производителей более доступной для жителей и одновременно поддержит развитие предприятий региона.