Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наценку на товары из Хабаровского края ограничат до 20%

Торговые сети смогут устанавливать не более 20% наценки на продукцию из нового перечня социально значимых товаров.

В Хабаровском крае расширят перечень товаров местных производителей, на которые торговые сети будут устанавливать ограниченную наценку, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас краевые власти совместно с предприятиями определяют, какие товары под брендом «Сделано в Хабаровском крае» пользуются наибольшим спросом у жителей. Обновлённый перечень планируют представить уже в начале следующей недели.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Хабаровского края Марии Радченко, эта мера должна поддержать и покупателей, и местных производителей.

«Мы стремимся к тому, чтобы качественная продукция наших производителей была доступна каждому жителю. И если местные товары будут дешевле, то именно им будут отдавать предпочтение люди. И сами предприниматели останутся в выгоде — они смогут больше продать, а значит и их производство будет расти», — отметила Мария Радченко.

После утверждения нового перечня с торговыми сетями заключат дополнительные соглашения. Они предусматривают, что магазины будут устанавливать на такие товары наценку не выше 20%.

В краевом правительстве рассчитывают, что это позволит сделать продукцию местных производителей более доступной для жителей и одновременно поддержит развитие предприятий региона.