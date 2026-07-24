Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности

«К этой теме нельзя подходить только как к спору между теми, кто защищает животных, и теми, кто боится безнадзорных собак. Работающий приют нужен всему городу. Здесь животных отлавливают, осматривают, стерилизуют, чипируют и содержат. Если эта система остановится, проблема никуда не исчезнет — собак на улицах станет больше, а вместе с этим вырастут риски для людей. Поэтому речь идёт одновременно и о гуманном обращении с животными, и о безопасности хабаровчан», — подчеркнул Максим Иванов.