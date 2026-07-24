В Хабаровске создадут единую рабочую группу для решения ситуации с финансированием отлова и содержания безнадзорных животных. В неё войдут представители городской администрации, Законодательной Думы края, партии «Единая Россия», приюта и волонтёрских организаций. Участвовать в её работе будут депутат Государственной Думы Максим Иванов и мэр Сергей Кравчук.
О том, что предусмотренные в городском бюджете средства заканчиваются, приюту «Добрый пёс» сообщили на прошлой неделе. Максим Иванов выехал на место, встретился с сотрудниками приюта, волонтёрами и представителем администрации Хабаровска.
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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«К этой теме нельзя подходить только как к спору между теми, кто защищает животных, и теми, кто боится безнадзорных собак. Работающий приют нужен всему городу. Здесь животных отлавливают, осматривают, стерилизуют, чипируют и содержат. Если эта система остановится, проблема никуда не исчезнет — собак на улицах станет больше, а вместе с этим вырастут риски для людей. Поэтому речь идёт одновременно и о гуманном обращении с животными, и о безопасности хабаровчан», — подчеркнул Максим Иванов.
Приют принимает животных по обращениям жителей и заявкам городских служб. После отлова собаки проходят ветеринарный осмотр, стерилизацию и карантин, получают бирку и электронный чип. Тех, кому не удаётся найти нового владельца, здесь содержат постоянно. В приют также регулярно привозят собак, от которых отказались прежние хозяева.
По словам управляющей приютом «Добрый пёс» Анны Буяновой, после прекращения финансирования значительная часть расходов вновь легла на волонтёров.
«На сегодняшний день в приюте находятся около 1800 взрослых собак и порядка 100−150 щенков. Корм для щенков, лечение животных и многие другие расходы уже оплачиваются за счёт волонтёров. Но приют продолжает принимать животных по заявкам, проводить осмотр, стерилизацию, чипирование и содержать тех, кто не нашёл хозяина. Без стабильного финансирования такую систему долго поддерживать невозможно», — рассказала Анна Буянова.
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Главный специалист управления ЖКХ администрации Хабаровска Сергей Соколов объяснил, что на 2026 год для отлова, содержания животных и строительства вольеров было предусмотрено 139 млн 295 тысяч рублей. Однако фактическая потребность, по его оценке, примерно вдвое выше. В конце 2025 года из-за аналогичной ситуации пришлось досрочно начать расходовать средства следующего финансового периода.
«Обычно предусмотренного объёма нам хватает примерно на половину года, после чего в июле или августе доводится дополнительное финансирование. В этом году поступило официальное письмо о том, что дополнительных средств на отлов и содержание животных не предусмотрено. При этом потребность приюта значительно превышает первоначально заложенную сумму», — сообщил Сергей Соколов.
Отдельную часть работы берут на себя добровольцы. Они лечат тяжело пострадавших животных, проводят перевязки и реабилитацию, помогают социализировать собак и ищут для них новые семьи. При этом приют обязан реагировать и на обращения жителей об агрессивных животных.
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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«Мы не можем выбирать, на какую заявку выезжать, а на какую нет. Если поступает сообщение об агрессивной собаке, мы обязаны отреагировать и забрать её с улицы. При этом часто после лечения и социализации выясняется, что животное не представляет опасности и может жить в семье. Но для такой работы нужны и люди, и время, и постоянные ресурсы», — рассказала Анна Буянова.
Первым оперативным решением должно стать обеспечение приюта кормом, чтобы перебоев в содержании животных не возникло. Максим Иванов на месте связался с мэром города Сергеем Кравчуком, в итоге предварительное решение по обеспечению кормом животных найти удалось.
«Речи о закрытии приюта быть не может, мы сами его создавали и вместе будем решать проблемы. Мы обратились профильное министерство, будем искать решение. При этом хочу подчеркнуть: ни одна собака не останется без еды и воды, и не окажется снова на улице», — подчеркнул Сергей Кравчук.
В дальнейшем рабочая группа должна установить, на каком этапе была нарушена действовавшая ранее схема финансирования, определить необходимые расходы до конца года и выработать документально закреплённый порядок работы.
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Максим Иванов: Работа приюта — это, прежде всего, вопрос безопасности. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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«Волонтёрам уже делают огромную работу в свободное время и за собственные средства, но сами такую нагрузку не вытянут. Собаки должны быть обеспечены питанием. Параллельно садимся за один стол с городом, депутатами и общественниками и разбираемся, где произошёл рассинхрон и как его устранить», — заявил Максим Иванов.
Задача рабочей группы — определить ответственность каждого участника и создать устойчивую систему, при которой вопрос финансирования не будет ежегодно переходить в аварийный режим.
«Нельзя прятаться от проблемы и перекладывать ответственность друг на друга. У города есть свои полномочия, у приюта — практический опыт, у волонтёров — понимание того, что происходит с животными каждый день. Мой ресурс — это их ресурс. Мы объединим эти возможности и найдём системное решение», — заключил Максим Иванов.