Ряд продуктов в Хабаровском крае станет дешевле

В Хабаровском крае продолжают работать над сдерживанием цен на продовольствие. В связи с этим список товаров первой необходимости в скором времени расширят, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Чтобы поддержать местных производителей и сделать их товары доступнее для жителей, обновим перечень социально значимой продукции и товаров под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Сейчас вместе с предприятиями края определяем, какие товары пользуются наибольшим спросом. Готовый список представим в начале следующей недели, — пояснили в министерстве промышленности и торговли региона.
Сразу после обновления перечня с торговыми сетями заключат дополнительные соглашения. Предполагается, что ритейлеры будут обязаны устанавливать на продукцию из списка фиксированную наценку, которая не должна превышать 20%.
Отмечается, что такой подход станет выгодным не только для покупателей, но и для местных производителей.
— Мы стремимся к тому, чтобы качественная продукция наших производителей была доступна каждому жителю. И если местные товары будут дешевле, то именно им люди будут отдавать предпочтение. Сами предприниматели тоже останутся в выгоде — они смогут продать больше, а значит, их производство будет расти, — добавила заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Мария Радченко.