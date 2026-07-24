Ряд продуктов в Хабаровском крае станет дешевле

— Мы стремимся к тому, чтобы качественная продукция наших производителей была доступна каждому жителю. И если местные товары будут дешевле, то именно им люди будут отдавать предпочтение. Сами предприниматели тоже останутся в выгоде — они смогут продать больше, а значит, их производство будет расти, — добавила заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Мария Радченко.