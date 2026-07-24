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Суд помог медсестре из Нижегородской области засчитать 17 лет стажа

Сотруднику медучреждению отказали в назначении досрочной страховой пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородской медсестре не назначали досрочную пенсию из-за нехватки стажа. Ей не засчитали 17 лет работы в психиатрическом отделении. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал Прессека».

Женщина не нашла другого выхода из ситуации, как прибегнуть к судебным мерам. Она обратилась в Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области за помощью. Сотрудники организации и юристы помогли медсестре доказать правоту и добиться справедливости. Они защищали ее интересы в трех судебных заседаниях.

По итогам слушаний, судом было принято решение признать 17-летний стаж обоснованным. Так к женщине вернулись право на досрочную пенсию и справедливость.