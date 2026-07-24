В музей имени И. Н. Крамского в Воронежской области поступило оборудование

Новое оборудование поступило в художественный музей им. И. Н. Крамского в городе Острогожск Воронежской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Для учреждения закупили специализированные шкафы, открытые стеллажи и профессиональные драйверы для бережного хранения графики и документов. Также в музее появилось устройство для оцифровки крупноформатных материалов. Теперь чертежи, редкие издания и карты станут доступнее исследователям и посетителям в цифровом виде.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.