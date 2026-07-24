Чем заняться на даче в последние дни июля

Июль продолжает испытывать жарой, а дел на даче так много! Нарастим темп, воспользовавшись советами нашего постоянного дачного эксперта Екатерины Богдановой.
Томаты, яблоки и груши: полив и борьба с вредителями.
Если томаты обработаны от совки и подкормлены кальциевой селитрой от вершинной гнили, то обратим внимание на постоянный полив и заготовки.
Сейчас самое время для сбора и сушки яблок. Отбирая на заготовки самые крупные, не оставляем на земле мелочь: в ней как раз и гнездятся вредители-червяки, поэтому все мелкие яблоки собираем и глубоко закапываем или сжигаем в бочке. То же самое и с грушами — все упавшие, не подходящие для сушки плоды необходимо утилизировать.
Ягодные кустарники: обрезка и подкормка.
Ещё раз просматриваем кусты малины, йошты и смородины: все старые побеги удаляем, срезая их на уровне земли и формируя плантацию будущего года. Вырезанные ветки необходимо сжигать — скорее всего, в них успели накопиться болезни и вредители.
Ягодники в этом году не подкачали — урожай малины и смородины отменный, так что сейчас в благодарность за труды можно подкормить кусты органикой.
Клубника любит рыхлые воздухопроницаемые почвы, поэтому после полива необходимо подрыхлить землю вокруг каждого кустика, подсыпав компост.
Посевы и планы на осень: дайкон, редис и подзимние грядки.
Посадочный сезон можно продолжить посевом дайкона, редьки и даже редиса — сейчас, когда световой день уменьшается, условия для этих культур просто идеальны.
Не за горами осень, и уже можно составить план посадок, обязательно выделив грядки под подзимние посевы зелени и овощей.
Дачный сезон проходит быстро, поэтому за вечной чередой всяких дел не забываем насладиться ясными днями «макушки лета». Искупаться в Волге, посидеть под яблоней с чашкой чая. Кстати, ароматные травы для чая — душицу и мяту, а также листья смородины и малины можно заготавливать уже сейчас.