Чем заняться на даче в последние дни июля

Сейчас самое время для сбора и сушки яблок. Отбирая на заготовки самые крупные, не оставляем на земле мелочь: в ней как раз и гнездятся вредители-червяки, поэтому все мелкие яблоки собираем и глубоко закапываем или сжигаем в бочке. То же самое и с грушами — все упавшие, не подходящие для сушки плоды необходимо утилизировать.