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Гастрономический опен-эйре «Тайгэйр»: Шеф-повара Норильска представят арктические вкусы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арктические шеф-повара покажут свое мастерство на гастрономическом опен-эйре «Тайгэйр» при поддержке Агентства развития Норильска. Событие состоится в Красноярске 25 и 26 июля в рамках шестого международного гастрономического фестиваля «Тайгастро-2026».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Арктические шеф-повара покажут свое мастерство на гастрономическом опен-эйре «Тайгэйр» при поддержке Агентства развития Норильска. Событие состоится в Красноярске 25 и 26 июля в рамках шестого международного гастрономического фестиваля «Тайгастро-2026».

Норильские мастера предложат красноярцам почувствовать, попробовать и услышать Арктику. Спецпроект АРН будет представлен на корнере «Норильск — Красноярск: перезагрузка вкусов».

В гастрофестивале примут участие более 500 ресторанов со всей России, а также проекты из других стран: Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Шефы проектов-участников будут готовить сеты из локальных и сезонных продуктов. В Красноярске «Тайгастро-2026» впервые откроется масштабным двухдневным уличным праздником под открытым небом — гастрономическим стритфуд-фестивалем «Тайгэйр». Он пройдет в формате городского опен-эйра в самом центре Красноярска — на территории гастрономического дворика «Квадрата», «Артели» и «Кванта». На одной площадке сойдутся четыре стихии: авторская гастрономия, барная культура, развлекательный досуг и музыка — от этноса до диджей-сетов.

Свое мастерство и арктическую кухню представят шеф-повара ресторанов Норильска при поддержке Агентства развития Норильска. Помощниками на тематическом корнере «Норильск — Красноярск: перезагрузка вкусов» станут студенты Норильского техникума промышленных технологий и сервиса. Меню с северным акцентом подготовлено специально для «Тайгэйр» и после получит свое внимание в Норильске.

Напомним, АРН совместно с гастросообществом Норильска, при поддержке Администрации Норильска и компании «Норникель», с 2023 года реализует масштабный проект по трансформации гастрономической отрасли заполярного города. Рестораторы и шефы Норильска принимают участие в профессиональных форумах, обучающих программах, обмениваются опытом с представителями ресторанного бизнеса из разных городов России. В эти выходные им предстоит удивить красноярцев и гостей города своим мастерством и арктическими вкусами.

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