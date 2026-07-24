Гастрономический опен-эйре «Тайгэйр»: Шеф-повара Норильска представят арктические вкусы

В гастрофестивале примут участие более 500 ресторанов со всей России, а также проекты из других стран: Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Шефы проектов-участников будут готовить сеты из локальных и сезонных продуктов. В Красноярске «Тайгастро-2026» впервые откроется масштабным двухдневным уличным праздником под открытым небом — гастрономическим стритфуд-фестивалем «Тайгэйр». Он пройдет в формате городского опен-эйра в самом центре Красноярска — на территории гастрономического дворика «Квадрата», «Артели» и «Кванта». На одной площадке сойдутся четыре стихии: авторская гастрономия, барная культура, развлекательный досуг и музыка — от этноса до диджей-сетов.