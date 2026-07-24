Более 4,8 тысячи нижегородских подростков нашли временную работу к середине лета при содействии кадрового центра

Более 4,8 тысяч подростков трудоустроено на временные рабочие места при содействии Нижегородского кадрового центра «Работа России» к середине лета.
Участие в профориентационных мероприятиях, организованных Нижегородским кадровым центром, приняли 7,6 тысячи подростков, в числе которых — 101 подросток, состоящий на учете в органах профилактики. В настоящее время в областной базе вакансий работодателями заявлена 681 вакансия для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, а также 781 вакансия в рамках установленной квоты для трудоустройства подростков.
Подросткам предлагают временную занятость в сфере благоустройства и озеленения территорий, розничной торговле, учреждениях образования и культуры, а также на предприятиях производственного сектора. Среди наиболее распространенных вариантов подработки — подсобный рабочий, рабочий по благоустройству, помощник в магазине, укладчик-упаковщик.
«Первый трудовой опыт помогает молодым людям лучше понять свои сильные стороны, приобрести полезные навыки и более осознанно подойти к выбору будущей профессии. Именно поэтому мы рассматриваем временную занятость как важный элемент профориентационной работы с молодежью. Каждый подросток получает официальное трудоустройство, поддержку специалистов кадрового центра и возможность сделать первые шаги в профессиональной жизни», — подчеркнул министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Наибольшее число несовершеннолетних граждан трудоустроено в учреждения образования — на эту сферу приходится около 65% всех трудоустроенных подростков. Еще около 20% работает в организациях государственного управления и социального обеспечения. Также ребята получают первый трудовой опыт в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, организациях административной деятельности и на предприятиях обрабатывающей промышленности.
«Многие подростки приходят к нам не только за временной подработкой, но и за пониманием того, кем они хотят стать в будущем. Поэтому мы сочетаем профориентацию и трудоустройство. Такой подход помогает ребятам не просто заработать летом, а получить практический опыт и сделать более осознанный выбор дальнейшего образовательного и профессионального пути», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Напомним, что Нижегородский кадровый центр «Работа России» оказывает несовершеннолетним гражданам комплексную поддержку, включая профориентационное тестирование, карьерное консультирование, помощь в поиске временной и постоянной занятости, в подготовке к собеседованиям и знакомстве с работодателями региона. Работа ведется в рамках национального проекта «Кадры», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.