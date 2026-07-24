Более 4,8 тысячи нижегородских подростков нашли временную работу к середине лета при содействии кадрового центра

«Многие подростки приходят к нам не только за временной подработкой, но и за пониманием того, кем они хотят стать в будущем. Поэтому мы сочетаем профориентацию и трудоустройство. Такой подход помогает ребятам не просто заработать летом, а получить практический опыт и сделать более осознанный выбор дальнейшего образовательного и профессионального пути», — рассказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.