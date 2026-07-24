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Ачинский центр соцобслуживания оснастили оборудованием за 2 млн рублей

В учреждении появился комплекс «Светофон» для нейрокогнитивного тренинга и функциональной диагностики.

Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» 23 июля получил новое реабилитационное оборудование на сумму 2 миллиона рублей. Это благотворительная помощь в рамках федерального проекта «Города Героев. Год памяти».

В учреждении появился комплекс «Светофон» для нейрокогнитивного тренинга и функциональной диагностики. Он помогает развивать двигательные навыки, улучшать внимание, память и мышление.

Проект реализуется фондом «Память поколений» и программой ДоброFON компании FONBET при участии социального проекта Деменция.net. В этом году помощь направлена не только на физическую, но и на когнитивную реабилитацию. Ачинск стал пятым городом, получившим оборудование в 2026 году.

«Комплекс “Светофон” станет важной частью поддержки всех, кто нуждается в помощи, в том числе участников СВО и их семей. Благодарю партнёров за то, что помогают Ачинску оставаться городом, который помнит, поддерживает и делает всё возможное для своих жителей!» — отметил глава Ачинского округа Игорь Титенков.

Центр ежегодно помогает около 3800 человек, более половины из них — старше 55 лет. Комплекс уникален для региона — это единственное учреждение в Красноярском крае с таким оборудованием.

«В Красноярском крае почти 800 тысяч человек старше 55 лет. Профилактика и ранняя диагностика когнитивных нарушений — важнейшая задача. Наше участие в проекте “Города Героев” как раз об этом — сохранении памяти и ясности ума!» — подчеркнула Руководитель проекта Деменция.net Наталья Русакова.

Новое оборудование поможет улучшить качество жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.