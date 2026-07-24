Ачинский центр соцобслуживания оснастили оборудованием за 2 млн рублей

«Комплекс “Светофон” станет важной частью поддержки всех, кто нуждается в помощи, в том числе участников СВО и их семей. Благодарю партнёров за то, что помогают Ачинску оставаться городом, который помнит, поддерживает и делает всё возможное для своих жителей!» — отметил глава Ачинского округа Игорь Титенков.