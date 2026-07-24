Ачинский центр соцобслуживания оснастили оборудованием за 2 млн рублей

Комплексный центр социального обслуживания населения «Ачинский» 23 июля получил новое реабилитационное оборудование на сумму 2 миллиона рублей. Это благотворительная помощь в рамках федерального проекта «Города Героев. Год памяти».
В учреждении появился комплекс «Светофон» для нейрокогнитивного тренинга и функциональной диагностики. Он помогает развивать двигательные навыки, улучшать внимание, память и мышление.
Проект реализуется фондом «Память поколений» и программой ДоброFON компании FONBET при участии социального проекта Деменция.net. В этом году помощь направлена не только на физическую, но и на когнитивную реабилитацию. Ачинск стал пятым городом, получившим оборудование в 2026 году.
«Комплекс “Светофон” станет важной частью поддержки всех, кто нуждается в помощи, в том числе участников СВО и их семей. Благодарю партнёров за то, что помогают Ачинску оставаться городом, который помнит, поддерживает и делает всё возможное для своих жителей!» — отметил глава Ачинского округа Игорь Титенков.
Центр ежегодно помогает около 3800 человек, более половины из них — старше 55 лет. Комплекс уникален для региона — это единственное учреждение в Красноярском крае с таким оборудованием.
«В Красноярском крае почти 800 тысяч человек старше 55 лет. Профилактика и ранняя диагностика когнитивных нарушений — важнейшая задача. Наше участие в проекте “Города Героев” как раз об этом — сохранении памяти и ясности ума!» — подчеркнула Руководитель проекта Деменция.net Наталья Русакова.
Новое оборудование поможет улучшить качество жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.