«Российская газета» выпустила в свет 10 000‑й номер

Как отмечают в редакции, каждый номер «Российской газеты» — это отражение жизни страны, её актуальных событий и проблем. В его создании ежедневно участвуют около 100 авторов: известные журналисты, аналитики, корреспонденты, а также министры, бизнесмены, политики, учёные, дипломаты, спортсмены, деятели культуры и военные. На протяжении 35 лет и 10 000 выпусков эти люди создают газету, не просто фиксируя события, но и формируя общественное мнение. Они стремятся предложить читателям взвешенную позицию, достоверную информацию и идеи, которые могут быть полезны для общества.