«Российская газета» выпустила в свет 10 000‑й номер

24 июля 2026 года «Российская газета» отмечает важный рубеж — выход 10 000-го номера. За три с половиной десятилетия с момента своего основания в 1990 году издание превратилось в мощный мультимедийный комплекс РГ Медиа, успешно конкурирующий с ведущими СМИ страны.
Первый выпуск «Российской газеты» увидел свет в 1990 году тиражом 200 000 экземпляров по цене 10 копеек. Сегодня издание входит в тройку самых цитируемых ежедневных газет России. Средний тираж составляет 100 000 экземпляров, а каждый номер читают более 800 000 человек.
Как отмечают в редакции, каждый номер «Российской газеты» — это отражение жизни страны, её актуальных событий и проблем. В его создании ежедневно участвуют около 100 авторов: известные журналисты, аналитики, корреспонденты, а также министры, бизнесмены, политики, учёные, дипломаты, спортсмены, деятели культуры и военные. На протяжении 35 лет и 10 000 выпусков эти люди создают газету, не просто фиксируя события, но и формируя общественное мнение. Они стремятся предложить читателям взвешенную позицию, достоверную информацию и идеи, которые могут быть полезны для общества.
«“РГ” — это энциклопедия современной журналистики, живая летопись, по страницам которой можно изучать историю новой России: от распада Советского Союза до сегодняшнего дня», — отметил главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин.
С момента своего основания газета первой в стране перешла на компьютерную вёрстку, а в 1998 году запустила новостной сайт RG.RU. В 2001 году появилась знаменитая программа «Деловой завтрак», которая стала платформой для прямого диалога между властью и обществом. Этот диалог продолжается и сегодня, что позволяет газете оставаться актуальной и значимой для миллионов читателей.
На страницах «Российской газеты» можно найти материалы самых разных жанров: от глубоких аналитических статей и эксклюзивов до масштабных мультимедийных проектов. Несмотря на активное развитие цифровых технологий, издание сохраняет приверженность бумажной версии, признавая её ценность и значимость в современном мире.