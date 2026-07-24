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Около 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС перед выходными

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Около 600 грузовых и легковых автомобилей стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с ЕС, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

Так, по данным сайта ГПК, на 10:00, 76 легковушек насчитывается в очередях перед польским пунктом пропуска «Брузги» и еще 73 единицы техники находятся в ПП «Брест».

Что касается очередей из грузового транспорта, то наибольшее скопление фур фиксируется перед польским пунктом пропуска «Козловичи» — 242 единицы.

«За сутки сопредельная сторона оформила 35% фур от нормы», — уточнили в комитете.

Литовские контролирующие службы пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» пропустили на свою территорию всего 10% грузовиков. Сейчас перед этими погранпереходами въезда в ЕС ожидают 200 большегрузов, из них 110 фур находятся в ПП «Бенякони», а в «Каменном Логе» — 90.