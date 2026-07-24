Около 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС перед выходными

Литовские контролирующие службы пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» пропустили на свою территорию всего 10% грузовиков. Сейчас перед этими погранпереходами въезда в ЕС ожидают 200 большегрузов, из них 110 фур находятся в ПП «Бенякони», а в «Каменном Логе» — 90.