Около 600 фур и легковушек стоят на границе Беларуси с ЕС перед выходными

Так, по данным сайта ГПК, на 10:00, 76 легковушек насчитывается в очередях перед польским пунктом пропуска «Брузги» и еще 73 единицы техники находятся в ПП «Брест».
Что касается очередей из грузового транспорта, то наибольшее скопление фур фиксируется перед польским пунктом пропуска «Козловичи» — 242 единицы.
«За сутки сопредельная сторона оформила 35% фур от нормы», — уточнили в комитете.
Литовские контролирующие службы пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» пропустили на свою территорию всего 10% грузовиков. Сейчас перед этими погранпереходами въезда в ЕС ожидают 200 большегрузов, из них 110 фур находятся в ПП «Бенякони», а в «Каменном Логе» — 90.