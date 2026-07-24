Председателя Совета ректоров вузов выбрали в Воронежской области

Александр Гусев также выразил уверенность в том, что Совет ректоров и в дальнейшем будет обеспечивать совершенствование системы подготовки кадров с учётом реальных запросов экономики, а также изменчивого характера рынка труда. Отдельно губернатор подчеркнул значимость понимания настроений и проблем молодёжи, которая через несколько лет будет определять будущее страны. По его мнению, необходимо поддерживать и развивать инициативы молодых людей, чтобы они могли приносить государству максимальную пользу.