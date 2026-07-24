Председателя Совета ректоров вузов выбрали в Воронежской области

Губернатор Александр Гусев принял участие в отчётно-выборном заседании Совета ректоров высших учебных заведений Воронежской области. Мероприятие прошло 23 июля. В нём также участвовали главный федеральный инспектор по региону Сергей Петряшов, заместитель губернатора Дмитрий Маслов, зампред облправительства Олег Мосолов, а также руководители местных вузов.
Открывая заседание, ректор Воронежского государственного университета Юрий Старилов акцентировал внимание на том, что каждая подобная встреча помогает усилить сотрудничество между вузовским сообществом и органами власти.
В своём приветственном слове Александр Гусев указал, что работа в формате Совета ректоров позволяет выстраивать взаимодействие более результативно. Он подчеркнул, что совместное решение вопросов может охватывать не только учебные направления, реализуемые вузами, но и задачи общегосударственного уровня, в том числе связанные с развитием региона. В связи с этим, по мнению губернатора, подобные встречи должны проводиться на регулярной основе.
Александр Гусев также выразил уверенность в том, что Совет ректоров и в дальнейшем будет обеспечивать совершенствование системы подготовки кадров с учётом реальных запросов экономики, а также изменчивого характера рынка труда. Отдельно губернатор подчеркнул значимость понимания настроений и проблем молодёжи, которая через несколько лет будет определять будущее страны. По его мнению, необходимо поддерживать и развивать инициативы молодых людей, чтобы они могли приносить государству максимальную пользу.
Следующим пунктом повестки заседания стало избрание председателя Совета ректоров вузов Воронежской области и его заместителей. Участники мероприятия приняли участие в голосовании. По его итогам председателем Совета был выбран Юрий Старилов. В состав заместителей вошли ректор Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова Михаил Драпалюк и ректор Воронежского государственного педагогического университета Сергей Филоненко.
После этого Юрий Старилов проинформировал участников заседания о ходе текущей приёмной кампании в высших учебных заведениях региона. Он подчеркнул, что в процедуре задействованы все 26 вузов, а контрольные цифры приёма предполагают зачисление 12 450 студентов. При этом, по данным, представленным на заседании, общее число поданных заявлений от абитуриентов составляет 41 980.
Наибольшей популярностью в этом году пользуются направления, связанные с инженерией, технологиями и техническими науками, а также математические и естественно-научные специальности. Спрос сохраняется и на программы в сфере сельского хозяйства. Кроме того, Юрий Старилов отметил, что при зачислении в вузы особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям.