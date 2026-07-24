Второй тоннелепроходческий щит запустят в ближайшие дни в Нижнем Новгороде

Основные пуско-наладочные работы в котловане за станцией «Горьковская» в Нижнем Новгороде подходят к концу. В ближайшие дни на старт выйдет второй тоннелепроходческий комплекс. Об этом сообщили в соцсетях «Метро-НН».
На данный момент в стартовом котловане установили все элементы головной части ТПМК, в том числе моторную плиту, барокамеру, защитную юбку, ротор, шнек и блокоукладчик. Части уже соединили в единый комплекс электро- и тяговым оборудованием. Рабочие прокладывают и подключают необходимые электроприборы, проверяют работу тяговых механизмов. Конвейерная система готова, проводится обкатка оборудования.
Планируется, что второй тоннелепроходческий щит выйдет на старт уже в ближайшие дни. Работа проходит при участии производителей комплекса из Китая.
Напомним, что тоннелепроходческий комплекс «Евдокия» уже прошел первые 100 метров в направлении площади Свободы. Метростроители смонтировали более 70 колец железобетонной высокоточной обделки нового тоннеля Автозаводской линии метро.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что строительство нового тоннеля метро стартовало в Нижнем Новгороде.