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В Красноярске мужчину задержали за стрельбу на улице

В Красноярске возбудили дело о хулиганстве после стрельбы на улице.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу на улице в Красноярске, в отношении него возбудили дело о хулиганстве, сообщает краевой главк МВД.

По данным главка, инцидент произошел ночью 18 июля на улице Урицкого в Красноярске. Очевидцы, обратившиеся в полицию, рассказали, что мужчина стрелял из пистолета, после чего скрылся на автомобиле.

«Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Полицейские предварительно установили, что между подозреваемым и компанией молодых людей на улице произошел словесный конфликт, в результате чего красноярец 1985 года рождения произвел выстрел в ногу мужчины 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что на месте инцидента полицейские изъяли две гильзы, а само оружие нашли в автомобиле задержанного. Проверка показала, что оружие является ограниченного поражения, на которое у мужчины есть разрешение.

Против мужчины, добавляют в краевом главке МВД, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.