В Красноярске мужчину задержали за стрельбу на улице

«Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Полицейские предварительно установили, что между подозреваемым и компанией молодых людей на улице произошел словесный конфликт, в результате чего красноярец 1985 года рождения произвел выстрел в ногу мужчины 2005 года рождения», — говорится в сообщении.