В школе села Байкалово Тюменской области откроют педагогический класс

Класс психолого-педагогической направленности откроют в школе села Байкалово в Тюменской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в отделе образования администрации Тобольского муниципального округа.
В кабинете уже провели ремонт. Также там установили современную мебель и специализированное оборудование. Учащимся будут доступны интерактивные пособия, современные методические материалы и комфортное пространство для занятий.
27 августа Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева подпишет договор о сотрудничестве с Байкаловской школой. Это партнерство откроет новые возможности для детей, интересующихся профессией учителя.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.