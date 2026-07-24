Жителя Красноярского края задержали за присвоение 16 млн рублей у участников СВО

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали 43-летнего житель Назарово. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину подозревают в присвоении денег участников СВО на сумму более 16 миллионов рублей. Следователи установили, что с января 2025 по февраль 2026 года в Шарыповском муниципальном округе злоумышленник убедил пятерых мужчин заключить контракты о прохождении службы в зоне проведения СВО. Перед убытием они передали обвиняемому свои банковские карты, с которых тот снял более 16,3 миллиона рублей. Одного из контрактников назаровчанин убедил вступить в фиктивный брак со своей 47-летней сестрой, которой после гибели бойца была вручена медаль «За отвагу». В ходе обыска полицейские изъяли у сообщницы государственную награду и вернули ее дочери погибшего защитника Отечества. Кроме того, правоохранители установили причастность фигуранта к ряду иных имущественных преступлений. Злоумышленник задержан и заключен под стражу, в отношении него возбуждено 9 уголовных дел. Его сестра проходит соучастницей по одному из них. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.