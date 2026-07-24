Павел Прилучный сыграет бывшего чемпиона по боксу в фильме «Жил-был пес»

Стартовали съемки семейной комедии «Жил-был пес» с Павлом Прилучным в главной роли, сообщили РБК Life в пресс-службе онлайн-кинотеатра Okko. Над проектом работают кинокомпании «Место силы» и MEM Cinema Production, киностудия «Союзмультфильм» и Коммерческий Фонд Развития Кино и Анимации при поддержке Фонда кино.
Сюжет: Прилучный сыграет бывшего чемпиона по боксу Евгения Полканова. Его жизнь пошла под откос после проигрыша на Олимпиаде: спортивная карьера завершилась, жена ушла, забрав с собой сына. У него была только рутинная работа телохранителем у самовлюбленного бизнесмена Титоренко (Никита Кологривый). Но Полканов остался и без нее, получив «волчий билет» после того, как случайно разбил боссу нос.
Съемки фильма «Жил-был пес».
(Фото: Okko).
На фоне произошедшего у Евгения обострились последствия старой травмы головы, и он начал видеть Волка из мультфильма «Жил-был пес». «Саркастичный и дерзкий, он становится воплощением внутреннего голоса и постоянным спутником бывшего спортсмена. Именно он подталкивает Женю провернуть авантюру прямо как в мультфильме», — уточнили в синопсисе. План сводится к похищению дочери Титоренко и ее героическому «спасению» ради того, чтобы вернуть работу и восстановить отношения с семьей. Но все пошло не по сценарию: восьмилетняя Мира (Ульяна Квитовская) быстро поняла, что происходит, и начала собственную игру.
«Сам персонаж зацепил меня тем, что он такой “сбитый летчик”: очень наивный и по характеру чем-то похож на моего пса Тора. Поэтому в работе над этой ролью я иногда вдохновляюсь своим питомцем — заимствую какие-то его черты. Получается довольно интересно.
Команда у нас собралась замечательная — ребята, которым я доверяю. Они делали сериал «Волшебный участок», который мне очень понравился. Так что я сразу был уверен, что с юмором в сценарии все будет хорошо, да и графику они сделают здорово. В общем, должна получиться отличная веселая семейная комедия!" — поделился подробностями Павел Прилучный.
Режиссер — Степан Гордеев («Волшебный участок», «Перевал Дятлова», «Колл-центр»), оператор — Павел Беклемишев («Туда», «Плевако»). Сценаристы — Александр Маркин («Волшебный участок», «Капельник») и Екатерина Ковалева («Пацанки», «Кондитер»).
Съемки фильма «Жил-был пес».
(Фото: Okko).
«Это история о втором шансе. О том, что человек может потерять семью, профессию, уважение к себе и ощущение смысла жизни, но у него всегда есть возможность начать всё заново. Главное — не отчаиваться и не переставать верить, что это возможно», — объяснил задумку режиссер Степан Гордеев.
В фильме также задействованы Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Александра Власова, Амаду Мамадаков, Владимир Шульга, Ольга Картункова, Илья Соболев и другие.
Александр Петров в тизере фильма «Весельчак У».
Ранее был представлен тизер приключенческого фильма «Весельчак У» с Александром Петровым в главной роли. Его персонаж из «Сто лет тому вперед» по произведениям Кира Булычева получил отдельный фильм. Роликом и кадрами со съемок с РБК Life поделились в пресс-службе «Централ Партнершип», которая занимается производством новой картины совместно с компаниями «Водород», «Национальная Медиа Группа», Коммерческим фондом развития кино и анимации, «Плюс студии» при поддержке Фонда кино.
По сюжету космический пират Весельчак У застрял на Земле в нашем времени после стычки с Алисой Селезневой, ее мамой и старшеклассниками одной московской школы. Больше всего на свете он хочет завладеть космионом, вернуться в свое время и наконец возглавить Пиратский альянс. Поиски артефакта привели его к мальчику Юре и его маме Кате, которые загадочным образом связаны с космионом. Когда охоту за ними начинает могущественный космический воин Тео, Весельчаку приходится встать на защиту Юры и Кати — ведь он благородный пират. Вместе они отправляются в полное опасных приключений путешествие, чтобы раскрыть все тайны своего прошлого и будущего.
Читайте РБК Life в «Максе».