Прокуратура области выявила 17 тыс. нарушений за первое полугодие

Под председательством прокурора области Максима Попова прошло заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие 2026 года. В нем участвовала начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Западу Нелли Солнышкина. Прокуроры выявили более 17 тыс. нарушений федерального законодательства, внесли свыше 7,8 тыс. актов реагирования, по их инициативе возбуждено 68 уголовных дел.
Восстановлены права граждан на получение заработной платы на сумму более 35 млн рублей. Отказано в согласовании 57% контрольных мероприятий. После вмешательства прокуратуры погашена задолженность перед предпринимателями на 12 млн рублей.
Выявлено более 1,5 тыс. нарушений в ЖКХ, защищены права более 200 граждан. В суды предъявлено более тысячи исков на сумму свыше 1,3 млрд рублей в защиту прав граждан и интересов государства.