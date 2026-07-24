Прокуратура области выявила 17 тыс. нарушений за первое полугодие

Под председательством прокурора области Максима Попова прошло заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие 2026 года. В нем участвовала начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Западу Нелли Солнышкина. Прокуроры выявили более 17 тыс. нарушений федерального законодательства, внесли свыше 7,8 тыс. актов реагирования, по их инициативе возбуждено 68 уголовных дел.