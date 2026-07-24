Жителей Таганрога предупредили о плановых учениях в воинской части

В Таганроге на территории воинской части с 11:00 начались плановые учения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.
Мероприятие носит штатный характер и не представляет угрозы для жителей. Горожан призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 24 июля над акваторией Азовского моря уничтожили БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше