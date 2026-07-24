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Более 5800 нижегородцев обратились в медорганизации после присасывания клещей

Клещи чаще всего нападают на придомовых территориях.

Источник: Время

5801 обращение поступило в нижегородские медицинские организации по поводу присасывания клещей, согласно данным на 22 июля, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

«Количество обратившихся за истекший период года на 13% меньше среднемноголетнего уровня», — рассказали в ведомстве.

Клещи чаще всего нападали на придомовых территориях, меньше — на садово-огородных участках, в лесах и на территориях парков, скверов.

Зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у ребенка 12 лет. Все заболевшие за медицинской помощью для проведения экстренной профилактики не обращались.

Кроме того, отмечается 41 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослых. Инфицирование произошло в 96% случаях на территории области. Диагноз подтвержден лабораторно у всех заболевших.

«Лабораторно исследовано 7651 клещ, в том числе снятых с людей — 7307. Обнаружено 1505 положительных находок», — уточнили в Роспотребнадзоре.

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