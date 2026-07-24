В мэрии Новосибирска рассказали об укрытиях от БПЛА

После первого в истории города режима беспилотной опасности, объявленного 6 июля и длившегося около двух часов, жители Новосибирска столкнулись с проблемой доступа к укрытиям. В частности, в доме на улице Бардина подвалы оказались заперты, а ключей от них не было ни у старших по домам, ни в управляющих компаниях.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что постановление Госстроя предписывает хранить ключи от технических подполий в двух местах: один комплект — в обслуживающей организации, второй — в одной из квартир на первом этаже дома. Однако на практике этот порядок не сработал.
«Подвальные помещения являются частью общедомового имущества, а значит, обязанность по их содержанию возлагается на собственников жилья. Для этого необходимо на собрании принять решение по его использованию, оборудованию и оснащению», — сообщили в департаменте изданию «Прецедент».
Таким образом, подготовка подвалов к приёму людей оказалась задачей самих жильцов, а не муниципалитета. При отсутствии подвалов в качестве укрытий рекомендовано использовать ближайшие здания, подземные переходы, метро и паркинги.
Ещё одной проблемой стало расхождение между официальным перечнем убежищ на сайте мэрии и данными в сервисе 2ГИС. В мэрии заявили, что в июле актуализировали информацию на геопортале «Мой Новосибирск», в разделе «Безопасность».
Синхронизация с 2ГИС проведена, однако насколько оперативно она будет обновляться в будущем, остаётся неясным. Администрации районов должны доводить сведения до жителей через управляющие компании и ТСЖ, но конкретные данные о непригодных укрытиях и планах их ремонта в ответе мэрии не приведены.