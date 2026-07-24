В Московском районе изменится маршрут автобусов

автобусы № 5, № 8, № 11 и № 37 при движении в центр города поедут по ул. Батальной — Инженерной и далее по существующим схемам движения; автобусы № 30, № 39 и № 72 при движении в центр города пустят по ул. Коммунистической — Судостроительной — Киевской — Инженерной — Судостроительной и далее по существующим схемам движения; автобус № 16 при движении в направлении завода «Янтарь» будет следовать по ул. Батальной — Инженерной — Киевской и далее по существующей схеме движения.