В Московском районе изменится маршрут автобусов

Из-за ремонта участка ул. Судостроительной в Калининграде изменится схема движения городских автобусов. Дорожное полотно будут менять от ул. Коммунистической до ул. Батальной. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок в пятницу, 24 июля.
Общественный транспорт временно пустят по следующим маршрутам:
автобусы № 5, № 8, № 11 и № 37 при движении в центр города поедут по ул. Батальной — Инженерной и далее по существующим схемам движения; автобусы № 30, № 39 и № 72 при движении в центр города пустят по ул. Коммунистической — Судостроительной — Киевской — Инженерной — Судостроительной и далее по существующим схемам движения; автобус № 16 при движении в направлении завода «Янтарь» будет следовать по ул. Батальной — Инженерной — Киевской и далее по существующей схеме движения.
В Калининграде планируют разместить на площади Победы автобусную станцию.