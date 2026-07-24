«Агроинвест» вложил в модернизацию липецкого элеватора 770 млн рублей

В 2022 году липецкий губернатор Игорь Артамонов и гендиректор на тот момент управляющей компании «Агроинвеста» ООО «Волга-Дон Агроинвест» Алексей Кукура (общество ликвидировано, правопреемник — ООО «Агроинвест» Сергея и Алексея Кукуры) подписали соглашение о реализации в регионе трех проектов. Уточнялось, что группа планирует вложить 1,4 млрд руб. в животноводческий комплекс в Лев-Толстовском округе, а еще 1,4 млрд — в модернизацию элеваторов в Усманском и Данковском округах.