Из Калининградской области с начала года депортировали 261 мигранта

Все депортированные въехали в регион легально, но утратили свой статус уже на месте — из-за невыхода на работу или истечения срока разрешения на трудовую деятельность. Глава ведомства подчеркнул, что мигранты практически не влияют на криминогенную обстановку: за первое полугодие на их долю пришлось лишь 2,8% от всех расследованных преступлений.