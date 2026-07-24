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Из Калининградской области с начала года депортировали 261 мигранта

С начала 2026 года из Калининградской области депортирован 261 иностранный гражданин.

Источник: KaliningradToday

Об этом на брифинге сообщил руководитель регионального СУ СК России Дмитрий Канонеров.

Все депортированные въехали в регион легально, но утратили свой статус уже на месте — из-за невыхода на работу или истечения срока разрешения на трудовую деятельность. Глава ведомства подчеркнул, что мигранты практически не влияют на криминогенную обстановку: за первое полугодие на их долю пришлось лишь 2,8% от всех расследованных преступлений.

В производстве следователей находилось 11 уголовных дел против иностранцев, шесть из них направлены в суд. Также расследовалось 12 дел о незаконной миграции, пять из которых близки к завершению.