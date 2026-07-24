Баста, Киркоров, Лепс и другие: организаторы концертов назвали самых популярных артистов этого лета

Многие из этих артистов планируют выступить и в Калининградской области. Так, 27 июля в ДС «Янтарный» даст концерт «Комната культуры» (12+). 31 июля там же выступит Филипп Киркоров (6+). Полина Гагарина споёт для калининградцев и гостей города 9 августа (6+), а Надежда и Григорий Кадышевы — 26 августа (6+). 28 августа на сцену «Янтарь Холла» выйдет певица Слава (12+). Осенью, 2 октября, в ДС «Янтарный» выступит Дима Билан (6+), а 19 октября — рэпер МОТ (12+). Билеты на любой из этих концертов без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».