Баста, Киркоров, Лепс и другие: организаторы концертов назвали самых популярных артистов этого лета

Ивент-организаторы подвели промежуточные итоги сезона. В топе по востребованности оказались Баста, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Zivert. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
В списке востребованных имён также числятся Николай Басков, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, «Дискотека Авария», «Комната культуры», Леонид Агутин, Любовь Успенская, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили, Дима Билан и Татьяна Буланова. Активно приглашают «Иванушек International» и Прохора Шаляпина — его популярность подогрело участие в реалити-шоу.
Один из главных трендов этого лета — рост интереса к артистам, которые «выстрелили» в интернете. У Булановой и Шаляпина гонорары ниже, чем у топ-исполнителей, но количество заказов почти такое же, сообщают ивент-менеджеры.
По стадионным сборам уверенно лидирует Сергей Жуков. За ним тянутся Лепс, Лазарев, Дмитриенко и Билан. Заказчики, как правило, выбирают артистов, чьи песни можно подпевать хором.
Спрос на Ваню Дмитриенко подтверждает статистика прослушиваний: его хиты «Шёлк» и «Силуэт» входят в пятёрку самых популярных треков. По сравнению с прошлым годом его гонорар вырос вдвое.
Средний ценовой разброс выглядит так:
8−10 млн рублей: Баста, Лепс, Жуков, Агутин, Кадышева; 5−7 млн: Zivert, Гагарина, Билан, Дмитриенко, Пресняков, Чеботина, «Иванушки», Киркоров, Басков; 2−3 млн: Успенская, Павлиашвили, «Дискотека Авария», «Комната культуры», Куртукова, Лазарев, Слава, Мот, Буланова, Шаляпин.
Итоговая сумма зависит от загруженности музыканта, города, формата мероприятия и других деталей.
Многие из этих артистов планируют выступить и в Калининградской области. Так, 27 июля в ДС «Янтарный» даст концерт «Комната культуры» (12+). 31 июля там же выступит Филипп Киркоров (6+). Полина Гагарина споёт для калининградцев и гостей города 9 августа (6+), а Надежда и Григорий Кадышевы — 26 августа (6+). 28 августа на сцену «Янтарь Холла» выйдет певица Слава (12+). Осенью, 2 октября, в ДС «Янтарный» выступит Дима Билан (6+), а 19 октября — рэпер МОТ (12+). Билеты на любой из этих концертов без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».